​​Simona Halep revine pe terenul de tenis după o pauză de peste un an și jumătate, iar prima adversară este Paula Badosa. Meciul din runda inaugurală de la Miami (turneu de categorie „WTA 1000”) va începe în jurul orei 22:15 (ora României) și va fi transmis în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

Caroline Wozniacki o învinge pe Clara Burel, scor 6-1, 6-4. Pe Grandstand va începe meciul dintre Halep și Badosa (de la ora 22:15).

Meciul dintre Halep și Badosa va începe după terminarea partidei dintre Caroline Wozniacki și Clara Burel. Daneza a câștigat primul set cu 6-1.

Înaintea partidei cu Badosa, Halep a făcut mai multe postări pe Instagram. Prima oară a distribuit un citat al lui Steve Jobs („Să ai curajul să îți urmezi inima și intuiția! Ei știu deja ce vrei să devii. Orice altceva e lipsit de importanță”), iar apoi a postat o fotografie în care se află alături de Sabin Topală (fizioterapeut) și portughezul Joao Monteiro (sparring partner).

Simona Halep and team ready for her big comeback today! pic.twitter.com/QalircK3iQ