Olimpiu Moruțan va rata Campionatul European din Germania, după ce a suferit o accidentare gravă într-un meci din Cupa Turciei, iar acum un alt fotbalist român riscă să rateze turneul final din cauza unei accidentări.

Vladimir Screciu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vladimir Screciu a fost tratat de medicii Universității Craiova pentru o altă accidentare - Dezvăluirea lui Sorin Cârțu

Vladimir Screciu, jucătorul Universității Craiova, se recupera după ce ar fi suferit o leziune musculară, însă după o perioadă lungă de tratament, medicii echipei au constatat că acesta avea probleme la tendon.

Din această cauză, Sorin Cârțu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că Screciu are șanse mari să rateze Campionatul European.

„Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa.” - a declarat acesta, potrivit Fanatik.

În vârstă de 24 de ani, Screciu a adunat 25 de apariții în actualul sezon al SuperLigii României, însă nu a mai jucat pentru olteni din 10 martie, de la un duel cu rivala FC U Craiova 1948.

Cu o cotă de piață de 2.4 milioane de euro, Vladimir Screciu are 4 prezențe în tricoul echipei naționale de fotbal a României.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Ucraina (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.

