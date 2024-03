TENIS Sâmbătă, 16 Martie 2024, 10:28

Darren Cahill a fost de partea Simonei Halep pe întreaga durată a scandalului de dopaj în care a fost implicată dubla campioană de Grand Slam, iar acum antrenorul australian a vorbit despre „tortura” la care a fost supusă fosta sa elevă.

Simona Halep si Darren Cahill Foto: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Darren Cahill - Revenirea Simonei Halep, peste titlul câștigat de Jannik Sinner la Australian Open 2024

Cahill l-a ajutat pe Jannik Sinner să obțină primul său titlu major (Australian Open 2024), dar spune că anunțul privind revenirea Simonei Halep i-a adus mai multă bucurie.

„Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an. Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum!

Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea. Am știut că n-ar lua niciodată, deliberat, ceva interzis. Asta s-a adeverit când a mers la TAS, la Lausanne. Adevărul a ieșit la iveală.

Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!” - Darren Cahill, într-un interviu pentru Sky Sports.

Simona Halep va reveni în circuitul WTA la turneul de la Miami (19-31 martie).

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din circuit

Darren Cahill este un nume foarte important în circuitul mondial al tenisului profesionist.

Australianul a reușit să-l facă pe Lleyton Hewitt cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, iar pe Andre Agassi cel mai bătrân.

A cucerit de-a lungul carierei alături de elevii săi următoarele titluri de Grand Slam: US Open 2001 (cu Lleyton Hewitt), Australian Open 2003 (cu Andre Agassi), Roland Garros 2018 (cu Simona Halep) și Wimbledon 2019 (cu Simona Halep, a sfătuit-o și a participat la realizarea tacticii) și Australian Open 2024 (cu Jannik Sinner).

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

