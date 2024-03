TENIS Marți, 05 Martie 2024, 17:23

Informația momentului vine din tenis: suspendarea Simonei Halep a fost redusă de la 4 ani la doar 9 luni, informează TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) pe siteul oficial.

Simona Halep, la sediul TAS de la Lausanne Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Simona Halep poate reveni în tenis cu efect imediat

Halep (32 de ani) nu a mai jucat tenis de aproape un an și jumătate, ea fiind suspendată provizoriu în data de 21 octombrie 2022.

Conform deciziei TAS, Simona Halep poate reveni imediat pe terenul de tenis, iar primul turneu la care ar putea juca (cel puțin teoretic) este Miami Open, de categorie WTA 1000, din perioada 19-31 martie.

Pentru a putea însă să participe, Simona are nevoie de un wild card, pentru că ea a dispărut între timp din clasamentul WTA după atâtea luni de absență.

Conform deciziei de marți, suspendarea Simonei a expirat pe 6 iulie 2023, moment de la care Halep ar fi putut reveni teoretic în circuitul WTA.

Vorbim despre peste 8 luni de zile în care Simona Halep nu a putut juca, iar fosta lideră WTA ar putea cere daune importante celor de la ITIA. Rămâne de văzut care va fi poziția Simonei.

BREAKING NEWS: @Simona_Halep's doping ban was reduced from four years to nine months by the Court of Arbitration for Sport (CAS).



The former world No. 1 may resume her tennis career with immediate effect.https://t.co/eWgDmXkKzR — TENNIS (@Tennis) March 5, 2024

Ce a anunțat TAS despre cazul de dopaj al Simonei Halep

1. Recursul formulat de Simona Halep la 28 septembrie 2023 împotriva deciziei pronunţate la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF este admisibil şi se admite în parte.

2. Recursul depus de Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) la 14 decembrie 2023 împotriva deciziei pronunţată la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF este admisibil şi se respinge.

3. Decizia pronunţată la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF se anulează.

4. Se constată că Simona Halep a comis încălcări ale regulilor antidoping în temeiul articolelor 2.1 (prezenţă) şi 2.2 (utilizare) din Programul antidoping în tenis 2022 ca urmare a prezenţei unei substanţe interzise (Roxadustat) în proba sa de urină recoltată în timpul competiţiei la 29 august 2022.

5. Simona Halep este sancţionată cu o perioadă de suspendare de nouă (9) luni, începând cu data de 7 octombrie 2022.

6. Simona Halep primeşte credit pentru suspendarea provizorie ispăşită din 7 octombrie 2022.

7. Toate rezultatele obţinute de Simona Halep în competiţiile care au avut loc în perioada 29 august 2022 până la 7 octombrie 2022 sunt anulate, cu toate consecinţele care decurg de aici, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, punctele din clasament şi premiile în bani.

8. Sentinţa se pronunţă fără cheltuieli de judecată, cu excepţia cheltuielilor de judecată în valoare de 1.000 CHF (o mie franci elveţieni) plătite de fiecare dintre Simona Halep în ceea ce priveşte apelul său şi de International Tennis Integrity Agency (ITIA) în ceea ce priveşte apelul său, care sunt reţinute de TAS.

9. Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) este obligată să îi plătească Simonei Halep suma de 20.000 CHF (douăzeci de mii de franci elveţieni) cu titlu de contribuţie la cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli ale acesteia suportate în legătură cu această procedură de arbitraj, conform News.ro.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.