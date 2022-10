Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului după ce a fost testată pozitiv la US Open 2022. La Grand Slamul de la Flushing Meadows, sportiva noastră a fost eliminată în turul întâi.

Informația suspendării Simonei Halep a fost prezentată inițial de reputatul jurnalist american Ben Rothenberg, specializat pe tenis.

Former #1 Simona Halep provisionally suspended by the International Tennis Integrity Agency for a positive test at this year's US Open.



