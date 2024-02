​​Simona Halep atacă decizia ITIA de suspendare de patru ani pentru dopaj la TAS. Audierile de la Lausanne au început miercuri și se întind până vineri, iar fosta lideră WTA speră într-o reducere a pedepsei. Cele mai importante evenimente ale zilei de joi sunt LiveBlog pe HotNews.ro.

Cu o întârziere importantă de la izbucnirea scandalului de dopaj, Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitate pentru suplimentul care a adus-o pe Simona Halep în situația de a pica un test antidoping.

Rămâne de văzut dacă antrenorul francez a susținut același discurs și în fața judecătorilor și dacă acest lucru va duce la schimbarea deciziei luate de ITIA (suspendarea de 4 ani).

Mouratoglou și-a asumat însă responsabilitatea doar pentru prima încălcare a Programului Antidoping din Tenis (TADP) de care este acuzată Simona Halep: prezenţa şi uzul substanţei roxadustat în mostra de urină colectată în urma unui test antidoping efectuat la US Open 2022.

Fosta lideră WTA are probleme și din cauza neregularităților din pașaportul său biologic.

Candice Gohier a fost întrebată de reporteri: „Candice, ce ne puteți spune? E vina dumneavoastră? Ce mesaj le transmiteți fanilor Simonei Halep?”, dar nu a oferit un răspuns.

Potrivit Sport.ro, antrenorul Patrick Mouratoglou a părăsit TAS după doar 23 de minute, în timp ce fizioterapeuta Candice Gohier a plecat după mai puțin de o oră. Cei doi nu au făcut nicio declaraţie la ieşirea de la audieri.

Patrick Mouratoglou și Simona Halep au ajuns la sediul TAS de la Lausanne. Potrivit Antena 3 CNN, antrenorul a primit mai multe întrebări din partea reporterilor, dar le-a ignorat: „Vă asumați toată vina? Credeți că Simona va câștiga? Aveți încredere în această instanță?”.

Simona Halep ar putea aștepta câteva luni un verdict din partea TAS. Cel mai recent caz de o asemenea anvergură a fost cel al patinatoarei ruse Kamila Valieva, iar rezultatul a venit după patru luni.

În urma audierii, Comisia TAS va delibera şi va pregăti hotărârea arbitrală care va conţine decizia şi motivarea acesteia. Deocamdată nu se poate da nicio indicaţie cu privire la data la care va fi pronunţată hotărârea finală.

Potrivit Antena 3, Simona Halep a luat cina alături de Patrick Mouratoglou. Fostul antrenor al româncei și fizioterapeuta Candice Gohier vor depune joi mărturie. Cei doi vor fi însoțiți de reprezentanți ai Academiei Mouratoglou și vor oferi informații cu privire la administrarea suplimentului de colagen contaminat cu Roxadustat, scrie Euronews.

Simona Halep a petrecut miercuri aproximativ 9 ore la Palatul Beaulieu, sediul TAS: „Nu pot să vorbesc. Vorbim la final”. La ieșire, avocatul Bogdan Stoica a oferit o scurtă reacție.

„Sigur că sunt șanse. Mereu am fost optimiști... E normal, nu e nimic ieșit din comun (ca audierile să dureze atât de mult - n.r.)” - Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, citat de Sport.ro.

Imagini cu Simona Halep din prima zi de audieri de la TAS. În momentul în care a ajuns la Palatul Beaulieu, dubla câștigătoare de Grand Slam a transmis un mesaj scurt: „Îmi cer scuze, voi vorbi după aceea. Mulțumesc".

Este cunoscut faptul că fosta lideră WTA nu are voie să discute cu presa, iar cel mai probabil o convorbire cu jurnaliștii va avea loc vineri, după ora 16:30 (când ar trebui să se încheie audierile de la Lausanne).

