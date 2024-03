TENIS Vineri, 08 Martie 2024, 09:55

​Simona Halep va reveni pe teren la WTA Miami (după ce TAS i-a redus suspendarea la 9 luni) și a dezvăluit că inițial a fost penalizată pentru 4 ani după ce proba de sânge care i-a fost prelevată la București a fost păstrată fără a se respecta regulile.

Simona Halep Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Simona Halep a explicat cum a ajuns să folosească suplimentul contaminat

Simona Halep: „Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatură greşită”

Dubla campioană de Grand Slam a afirmat că s-a simţit trădată ştiind că din cauza unei greşeli făcute de laboratorul din România îi putea fi distrusă cariera.

„A apărut problema cu sângele. A fost ceva foarte şocant... pentru că după 6-7 luni au venit şi mi-au spus că sângele meu este în neregulă, când toate testele mele de sânge au fost negative. Niciodată nu a fost găsită nicio substanţă interzisă în sângele meu sau să fi fost ceva pozitiv. Absolut niciodată.

Am fost atât de şocată când a apărut treaba cu sângele că nici nu am realizat documentele, de unde au venit, cum sunt. Doar vorbeam cu avocaţii. Pentru mine a fost şocant că se întâmplă ceva cu sângele meu, când totul este normal.

Am descoperit de unde vine treaba cu sângele la Lausanne, în timpul procesului, când eram în sală. Pe ecranele din mijloc a apărut documentul cu sângele, dar nu am realizat. Fratele meu a venit şi mi-a zis să mă uit că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi în dreapta scria 'Bucureşti, România'.

Atunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putut să zic nimic şi nu înţelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată patru ani pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc, este inexplicabil. Îmi e greu şi acum, am foarte multe emoţii, pentru că a fost cel mai mare şoc din viaţa mea.

Să ştiu că proba prelevată la Bucureşti, când eu stau la 10 minute de laborator, a fost testată neţinându-se cont de regulile de păstrare. Nu a fost păstrat sângele la temperatura care trebuia. Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatură greşită. Dar şi aşa, proba mea de sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj.

Bineînţeles că şi cei de la tribunalul de la Lausanne au fost şi ei surprinşi că se poate întâmpla aşa ceva, mai ales că eram în acelaşi oraş şi eram foarte aproape de laborator. Iar eu mi-am exprimat şi acolo dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, prin reavoinţă sau pur şi simplu pentru că nu respecţi persoana pe care o testezi” - Simona Halep, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Simona Halep: „Nu simt nici ură, nici răzbunare faţă de nimeni”

„Nu se poate să se întâmple aşa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită şi sunt foarte dezamăgită. De aceea, revenind la cuvântul trădare, pot spune că asta am simţit. Eu nu cer niciodată să fiu favorizată, dar ţin foarte mult să se respecte nişte reguli şi să fiu testată aşa cum trebuie. E dezamăgitor să văd că nu s-a putut respecta acest lucru aici.

Dezamăgirea este enormă, dar eu sunt o persoană care nu se răzbună. Eu nu sunt aici în seara asta ca să lovesc pe cineva sau să exprim frustrarea. Nu, am acceptat tot ce se întâmplă şi am ştiut că binele o să învingă şi s-a şi dovedit că eu nu am făcut nimic şi că nu există nicio urmă de dopaj în sângele meu. Însă am venit să îmi exprim dezamăgirea şi sper să nu se mai întâmple niciodată cu un sportiv aşa ceva pentru că e o traumă foarte, foarte mare. Emoţional eşti complet distrus.

Pot să spun că la un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Dar venind decizia acum, vreau să cred din nou în bine. Şi mă bucur tare mult că nu simt nici ură, nici răzbunare faţă de nimeni. S-au făcut greşeli, dar intenţionat e mult mai greu să accepţi acest lucru. Iar eu cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat. Da, o spun” - Simona Halep.

>> Concluzie dură în cazul Simonei Halep: „Victoria ei la apel nu va compensa timpul pierdut”

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

