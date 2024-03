TENIS Miercuri, 06 Martie 2024, 14:06

Ion Țiriac a susținut-o pe Simona Halep pe întreaga durată a scandalului de dopaj și s-a declarat surprins de verdictul dat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-a redus suspendarea româncei (de la 4 ani la 9 luni).

Simona Halep și Ion Țiriac Foto: Juergen Hasenkopf/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> PREZENTARE Indian Wells 2024 - Spectacol în „Paradisul tenisului” - Cine transmite la tv turneul californian

Ion Țiriac, după ce TAS a redus suspendarea Simonei Halep: „Nu mă așteptam să fie atât de corecți, drastici”

Omul de afaceri afirmase la începutul anului că nu se așteaptă ca TAS să schimbe decizia inițială din cazul Simonei, având în vedere modul în care a fost judecat cazul gimnastei Andreea Răducan, care a rămas fără medalia de aur cucerită la JO de la Syndey, în 2000, după ce a fost testată pozitiv la pseudoefedrină.

„Dom'ne, eu nu mă așteptam la asta. Dintr-o singură rațiune, iar dumneata o știi mai bine decât mine: Sydney. Acolo, adu-ți aminte, am demonstrat cu acte în regulă că situația Andreei Răducan a fost o făcătură. Proba ei, exact ca proba de sânge a lui Halep, a fost manipulată într-un fel sau altul, sau greșită. Așa că nu aveam prea multă încredere.

Să fiu sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am greșit și nu am avut încredere. Nu mă așteptam să fie atât de corecți, drastici acolo.

Halep nu a fost dopată, drogată. S-a întâmplat dintr-un produs oarecum manipulat. Au spus că neglijența e vina ei. Mă îndoiesc că e vina ei.

Imaginați-vă altă treabă: Joacă Halep. După două-trei ore este 6-6 în setul trei, sunt în tiebreak. În tiebreak, 3-3. Terenul se schimbă după șase puncte, jucătoarea merge să-și ia sticla să bea apă. Zice: 'Hop, stop! Vă rog să chemați laboratorul, să vină cineva să controleze dacă sticla asta este pură, curată, cu apă sau cu compot'” - Ion Țiriac, citat de Gazeta Sporturilor.

>> Concluzie dură în cazul Simonei Halep: „Victoria ei la apel nu va compensa timpul pierdut”

​Simona Halep a greșit luând apărarea echipei lui Patrick Mouratoglou, spune Ion Țiriac

Ion Țiriac a vorbit din nou despre singura greșeală a Simonei în întregul scandal de dopaj: faptul că inițial l-a protejat pe Patrick Mouratoglou, deși echipa acestuia i-a recomandat suplimentul de colagen (care s-a dovedit că a fost contaminat cu Roxadustat).

„Domnișoara Halep, dumneata nu aveai multe de spus aici în prima zi. 'Vă rog frumos să vedeți, echipă pe care o plătesc, de unde și ce ingrediente vin. Am fost negativă 29 și ceva de ani, am fost și acum 3 zile. Îmi spun că sunt pozitivă astăzi. Întrebați-i pe ei'. Asta a fost singura greșeală pe care a făcut-o Halep: 'De echipa mea nu se atinge nimeni'.

Era o treabă simplă, te duceai cu toți avocații la echipă. Echipa a recunoscut după 6-8 luni, prea târziu. Mortul e mort. Au scăldat-o, au dres-o. Echipa demonstra în acel moment că acel produs a fost încurcat.

Pe de altă parte, Halep a fost pozitivă. Legea am făcut-o eu, în '99, când m-a trimis Samaranch (Juan Antonio, fost președinte al Comitetului Internațional Olimpic - n.r.) cu alți cinci, șeful Coca-Cola, AMG, Philips, toți partenerii mari ai CIO, să facem o organizație și să scăpăm de problema dopingului. Am fost foarte direct, am spus: 'Nu, nu. Pozitiv e pozitiv'.

Chit că cinci te țin de gât și al șaselea îți bagă ceva, ești pozitiv! Singurul lucru este ca apoi să explici cum ai ajuns pozitiv. Dacă nu știi, gândește-te și spune cum și-ar putea da seama alții cum ai ajuns pozitiv. Dar 99% dintre cei pozitivi știu bine de ce sunt. Atunci legea trebuia să fie mult mai drastică pentru pozitivii reali. WADA își face treaba ca lumea. Singura treabă este ce faci cu cei care nu își fac treaba ca lumea?

Acum, vinovații, că aici ajungem. Cine sunt vinovații? Halep nu e! Mai mult decât atât, lumea spune că a fost pozitivă, dar din neglijență. Păi Halep nu a putut să fie neglijentă în acel moment. Cineva i-a dat asta (suplimentul contaminat cu Roxadustat - n.r.). Cine i-a dat asta? Echipa care răspunde de ea!” - Ion Țiriac, potrivit GSP.

>> Patrick Mouratoglou, desființat după reducerea pedepsei Simonei Halep la TAS: „Și-a pierdut credibilitatea”

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

