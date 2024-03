TENIS Joi, 07 Martie 2024, 22:20

​Simona Halep a avut câștig de cauză după ce a făcut apel la TAS în contextul scandalului de dopaj cu Roxadustat, iar suspendarea româncei a fost redusă de la 4 ani la 9 luni.

Simona Halep Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Simona Halep, pregătită să revină după verdictul TAS - A vorbit despre obiective, Cahill, Mouratoglou și Serena Williams

Simona Halep: „Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție, ci că a fost doar o greșeală”

Simona Halep este gata de revenirea în circuitul WTA, după ce românca a primit o reducere semnificativă a suspendării de la TAS.

Mai mult decât atât, fosta lideră mondială și-a anunțat deja prezența la turneul de la Miami, unde a primit un wildcard din partea organizatorilor.

Întoarsă în țară, Simona a fost invitată la Antena 3 în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, iar aceasta a povestit despre tot ce s-a întâmplat de la primirea veștii că a fost suspendată provizoriu din tenis și până la decizia TAS.

De asemenea, Simona a încercat să explice cum a ajuns să folosească suplimentul contaminat.

„În octombrie 2022, când am primit scrisoarea, mi-am făcut echipa de avocați și am zis să facem tot, să cerem camera să vedem tot traseul. M-am gândit că cineva mi-ar fi făcut rău. Am cerut echipei mele să vedem de unde vine problema. Primul gând a fost cel al contaminării. M-am uitat la filmări și nu am găsit nimic. Am avut noroc că avocații mei au spus că pot fi contaminări prin suplimente. Așa s-a și întâmplat.

Eu când m-am dus la academie am crezut total în oamenii cu care am lucrat. Așa am făcut mereu. Nu poți merge cu îndoieli vizavi de oamenii cu care lucrezi. Am fost de acord să schimbăm suplimentele, pentru că aveau foarte mult zahăr. Am schimbat și i-am întrebat dacă sunt sigure. Eu nu beau apă nici dintr-o sticlă deschisă. Ei mi-au spus că suplimentul e verificat, eu nu am mai verificat și l-am luat. Nu ai cum să verifici, ca sportiv, și să mergi cu toate suplimentele la laborator.

A fost neglijență din partea echipei, pentru că nu au verificat așa cum trebuie, și ghinion. Acea substanță nu avea cum să fie în acel supliment. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție, ci că a fost doar o greșeală.” - a spus Simona.

Totodată, Halep a descris momentul în care a aflat oficial că a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani din tenis.

„Eram la București, am plecat la Constanța cu părinții mei, eram in living și așteptam cu sufletul la gură decizia (n.r. cea din septembrie, suspendarea inițială, de 4 ani). Complet s-a stins tot, am intrat într-un tunel în care nu am mai văzut nicio lumină.

Nu m-am putut manifesta, am simțit în interior. Am avut un moment în care m-am gândit că se poate termina totul, 4 ani erau prea mult. Simțeam că o să mor cu adevărul, pentru că era un sistem care nu voia să vadă adevărul. Dar nu mi-am pierdut speranța. Am văzut mesajele oamenilor și atunci am zis că o să înving. Părinții mei m-au învățat că în viață binele va învinge răul.” - a spus Simona Halep.

Triumful contra Serenei Williams din finala Wimbledon, cel mai frumos moment din viața Simonei Halep

„Când am câştigat Grand Slam-ul a fost cel mai frumos moment din viaţa mea.

A fost greuţ, pentru că am devenit numărul 1 fără Grand Slam.

Nu am avut teama că nu voi câştiga un Grand Slam. Am revenit foarte bine după finala pierdută cu Ostapenko. Am plâns, recunosc, vreo 3 luni, dar am revenit foarte bine, lucram cu Darren atunci şi i-am spus că voi câştiga următorul Roland Garros şi aşa a fost.

Eu sacrificiile pe care le-am făcut nu le-am resimţit aşa. Că nu ieşeam în oraş sau altele. Viaţa mi-am dedicat-o tenisului, am respectat acest sport. Am avut mereu alături de mine familia.” - a declarat Simo.

>> Concluzie dură în cazul Simonei Halep: „Victoria ei la apel nu va compensa timpul pierdut”

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

