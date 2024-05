SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 06 Mai 2024, 23:50

0

UTA a câștigat play-out-ul SuperLigii, după victoria cu scorul de 3-1 în fața celor de la U Craiova 1948, dar Mircea Rednic vrea o victorie și în ultima rundă, în fața echipei sale de suflet.

Mircea Rednic Foto: VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Mircea Rednic o poate retrograda pe Dinamo: „Nu ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși”

Arădenii vor termina pe prima poziție în play-out, indiferent de rezultatele din ultima etapă, dar nu au licență UEFA pentru a participa la barajul pentru cupele europene.

În runda cu numărul 9, formația lui Mircea Rednic va întâlni Dinamo, iar o victorie îi va trimite pe „câini” înapoi în liga secundă.

„Încă nu s-a terminat, noi suntem serioși. Văd ce se vorbește, nu e cazul. Am băieți care respectă competiția, suporterii care ne-au susținut mereu. Îmi pare rău de adversari, dar nu avem ce să facem, vrem să câștigăm.

Nu contează că sunt sau nu dinamovist. Am bătut Craiova, Botoșani, Iași, să mai facă și ei puncte! Eu am făcut ce am avut de făcut.

E vina celor de la Dinamo că nu au mers pe mâna mea, au venit specialiști acolo, începând cu marele administrator șef (n.r. - Răzvan Zăvăleanu).

El stă de 4 ani acolo și ia salariul. Eu ce să vă fac mai mult de atât? Ajutați-vă voi. Nu ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!” – a declarat Mircea Rednic, conform GSP.

SuperLiga, etapa a opta din play-out

FC Botoșani - FC Voluntari 0-0

Universitatea Cluj - Dinamo București 3-3

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați 2-1

FC Hermannstadt vs Poli Iași 0-1

UTA Arad vs FC U Craiova 1948 3-1.

SuperLiga, clasament play-out

1. UTA Arad 37 puncte

2. Oțelul Galați 33

3. FC Hermannstadt 31

4. Universitatea Cluj 30

5. Petrolul Ploiești 29

6. FC Botoșani 25

7. FC Voluntari 24 / loc de baraj

8. Poli Iași 24 / loc de baraj

9. Dinamo București 22 / retrogradare directă.

10. U Craiova 22 / retrogradare directă.

SuperLiga, ultima etapă din play-out

Oțelul Galați - FC Botoșani

Poli Iași - Petrolul Ploiești

U Craiova 1948 - FC Hermannstadt

Dinamo București - UTA Arad

FC Voluntari - Universitatea Cluj.