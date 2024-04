TENIS Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 17:09

​După ce TAS i-a dat câștig de cauză și i-a redus considerabil suspendarea (de la 4 ani la 9 luni), Simona Halep a revenit pe terenul de tenis și a jucat în runda inaugurală a turneului de la Miami, unde a fost eliminată de Paula Badosa.

Simona Halep Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Ion Țiriac nu crede că Simona Halep mai poate câștiga un turneu de Grand Slam

Simona Halep a revenit cu zâmbetul pe buze pe terenul de tenis, iar românca și-a făcut apariția la turneul WTA de la Miami, după ce organizatorii i-au acordat un wildcard.

Fosta lideră mondială a fost eliminată încă din primul tur de Paula Badosa, însă a arătat un tonus bun, în ciuda faptului că nu a jucat un meci de mai bine de un an și jumătate.

Acum, Simo a primit wildcard și la Madrid.

Invitat în cadrul „Prietenii lui Ovidiu” (GSP), Ion Țiriac a vorbit despre tot procesul Simonei Halep, despre revenirea acesteia în tenis, dar și despre șansele ca ea să mai câștige un al turneu de Grand Slam.

„Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă... E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum.

Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să cred! Aș vrea să greșesc complet!” - a declarat Țiriac.

Despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

TAS a redus pedeapsa Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

