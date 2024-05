SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 20 Mai 2024, 23:43

Dinamo București a câștigat manșa tur a barajului de promovare/menținere în SuperLiga României, reușind să se impună pe Arena Națională cu scorul de 2-0 în duelul cu Csikszereda.

Dinamo Bucuresti Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Zeljko Kopic vrea să rămână la Dinamo

Dinamo a făcut un pas important către menținerea în primul eșalon al fotbalului românesc, după succesul obținut în fața echipei Csikszereda, scor 2-0, într-un meci disputat cu peste 30.000 de spectatori prezenți pe Arena Națională din București.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a controlat disputa cu echipa venită din play-off-ul ligii secunde și și-a arătat în multe momente ale jocului superioritatea.

Dennis Politic a făcut un meci fabulos, el fiind autorul celor două goluri care ah făcut diferența pe tabela de marcaj.

La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo a făcut o analiză asupra jocului echipei sale, dar a discutat de asemenea și despre viitorul pe banca câinilor.

„2-0 este un rezultat bun. Am avut câteva faze bune în care puteam să-l marcăm și pe al treilea. În primele minute am început bine, apoi oponentul s-a stabilizat și s-a apărat bine. La pauză am schimbat ceva, le-am cerut să aibă mai multă energie în atac. A doua repriză ne-am schimbat, am dat două goluri. Trebuie să fim foarte serioși.

Nu suntem salvați, mai avem un meci și trebuie să fim concentrați și dăm maximul. Csikszereda este o echipă cu calitate. Nu sunt relaxat pentru că treaba nu e făcută, mai avem un meci și trebuie să fim la cel mai înalt nivel.

Au calitate, vor juca acasă și ne vor pune în dificultate. Joacă acasă, vor încerca să ne enerveze, dar trebuie să ne pregătim și să fim la cel mai înalt nivel.

Dennis (n.r. Politic) are această calitate și vorbesc mult cu el despre momentele în care trebuie să-și asume responsabilitatea. Ce a făcut astăzi a fost fantastic.

(n.r. Ați vorbit cu conducerea despre viitorul dumneavoastră?) Nu, sunt concentrat pe următorul meci. Vreau să-mi termin treaba aici. (n.r. Vreți să rămâneți la Dinamo) Sigur. Câți ani am? Am 46, nu am 60. Încă am energia necesară și vreau să lucrez. Cred că am multe lucruri de arătat, cred că am arătat deja lucruri în carierea mea de antrenor. Am ambiții, am energie să fac lucruri mari.” - a transmis antrenorul lui Dinamo, potrivit Digi Sport.