TENIS Vineri, 22 Martie 2024, 15:10

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis după mai bine de un an și jumătate de absență (după ce TAS i-a redus considerabil suspendarea, de la 4 ani la 9 luni) și a acordat un amplu interviu pentru cei de la WTA Insider, în care a vorbit despre experiența de la Miami și despre ce va urma în cariera ei.

Simona Halep Foto: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Simona Halep: „Nu vreau să mă accidentez”

Simona Halep se poate bucura din nou de tenis după ce TAS i-a redus suspendarea primită în scandalul de dopaj cu Roxadustat de la US Open 2022.

Românca a participat la WTA Miami, datorită unui wildcard primit din partea organizatorilor, însă a fost învinsă încă din primul tur de fosta ocupantă a locului doi WTA, Paula Badosa.

Recent, Simona a oferit un interviu pentru cei de la WTA Insider, în care a vorbit atât despre momentul în care a aflat verdictul TAS, cât și despre planurile pe care le are odată cu revenirea pe terenul de tenis.

WTA Insider: Cum ai stat cu emoţiile în timp ce te pregăteai de revenire?

Halep: „De fapt, când eram în avion, i-am spus mamei mele că eram super nervoasă pentru că nu ştiam la ce să mă aştept de la oameni. Când ai o perioadă atât de dificilă, nu ştii cum te vor vedea sau cum te vor trata oamenii. Dar în prima zi, a fost incredibil. Aşa că apoi stresul a dispărut şi nu m-am mai stresat în acest sens. Am ştiut că pe teren va fi bine. Publicul a fost incredibil. Aşa că afecţiunea pe care am primit-o este chiar mai mult decât tot ce am avut până acum”

WTA Insider: Acum că ai jucat un meci competitiv, la ce crezi că trebuie să mai lucrezi pentru a reveni la nivelul cu care eşti obişnuită?

Halep: „Sincer, nu am o idee foarte clară despre ce nu am făcut bine astăzi (n.r. marţi) şi ce am greşit. Ştiu că am ratat câteva mingi pe care în mod normal nu ar fi trebuit să le ratez. Dar, sincer, simt că am jucat un tenis bun. Aşa că, în primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă ghideze puţin. Aştept să mă antrenez cu Carlos Martinez. Am stabilit o perioadă de probă. El a lucrat cu Svetlana [Kuznetsova], prietena mea şi jucătoarea mea de tenis preferată. Îi admir munca. Aşa că, sper să ne înţelegem foarte bine şi vom obţine rezultate bune. Dar, în primul rând, trebuie să vorbesc cu el şi el trebuie să mă vadă pentru a-mi spune unde sunt, pentru că, singură, este dificil să îţi stabileşti nivelul”

WTA Insider: Când ai primit decizia de la TAS, care a fost reacţia ta?

Halep: „Vorbeam cu avocaţii mei şi zâmbeam. Le-am spus: "Băieţi, decizia este corectă". Eram atât de fericită. Aveam lacrimi după ce am terminat convorbirea cu ei. Eram fericită că adevărul a ieşit la iveală şi că decizia a fost corectă. Aşadar, 18 luni de stres au luat sfârşit, iar eu puteam acum să mă duc să joc tenis. Pentru că cel mai dificil lucru a fost că nu am putut să merg să văd un meci de tenis. A fost un dezastru pentru un jucător de tenis. Pentru că am fost suspendată, nu am putut nici măcar să mă uit la un meci de tenis [la un turneu]. Aşa că a fost dificil”

WTA Insider: Ai ajuns să ai resentimente faţă de acest sport?

Halep: „Nu, nu am avut acest sentiment întunecat. Oamenii m-au susţinut din prima zi până în ultima. Faptul că am văzut că adversarele m-au susţinut şi că au crezut că sunt curată mi-a dat putere şi mi-a dat un sentiment pozitiv pentru a continua să lupt. Aşa că nu, nu am avut asta. O persoană, o persoană foarte importantă pentru mine, mi-a spus că nu ar trebui să urăsc tenisul, pentru că nu tenisul mi-a dat această perioadă dificilă. M-am gândit la asta şi am spus că da, tenisul este încă pasiunea mea. Îmi place să fac asta şi mă voi întoarce când voi avea decizia corectă”

WTA Insider: Şi acum ce urmează?

Halep: „Nu ştiu [râde]. A fost totul atât de rapid. Ca să fiu sinceră, mă gândeam că voi reveni pe zgură pentru a avea puţin timp să respir şi să mă liniştesc. Dar sentimentul pozitiv a fost atât de mare şi am avut în jurul meu câteva persoane care mi-au spus că trebuie să merg pentru a simţi din nou energia. A fost decizia corectă, cea mai bună decizie de a veni la Miami, pentru a simţi energia, pentru a simţi dragostea oamenilor şi pentru a simţi din nou libertatea.”

WTA Insider: Cum îţi planifici revenirea?

Halep: „Nu am un plan. Vreau să joc cât mai mult posibil pentru a-mi recăpăta ritmul. Sunt bătrână. Nu mai sunt atât de tânără şi trebuie să gestionez foarte bine revenirea. Nu vreau să mă accidentez. Majoritatea oamenilor mi-au spus să fiu îngrijorată pentru că 18 luni înseamnă mult şi trebuie să o iau încet. Aşa că trebuie să vorbesc cu Carlos şi vom decide împreună, cu siguranţă.”

WTA Insider: Ce aştepţi cel mai mult în acest moment?

Halep: „Vreau doar să mă bucur de plăcerea pe care o am. A fost incredibilă săptămâna aceasta. Chiar dacă am pierdut în primul tur, nu contează. Nu este vorba despre tenis în aceste zile. Este vorba despre sentimentele mele personale, despre cum mă simt ca om, iar eu mă simt minunat. Aşa că vreau să păstrez acest sentiment şi vreau să mă ajute în turneele viitoare, pentru că ştiu că sunt foarte entuziasmată acum, dar vor fi momente în care voi fi ca şi cum aş întreba "De ce sunt aici?". Aşa că va fi dificil, într-un fel, dar vreau să fac lucrurile mai uşoare, bucurându-mă de joc.”

De știut după meciul dintre Simona Halep și Paula Badosa de la WTA Miami

Pentru prezența pe tabloul principal de la WTA Miami, Simona Halep va primi un cec în valoare de 23.250 de dolari și 10 puncte în clasamentul mondial de simplu (se află pe locul 1140 în ierarhia Live).

În turul al doilea, Paula Badosa (80 WTA) o va întâlni pe Aryna Sabalenka (2 WTA), jucătoare a cărui fost iubit a murit la doar 42 de ani.

Aceasta este prima victorie obținută de Paula în fața Simonei. Românca se impusese în primele întâlniri (ambele au avut loc în 2022): 6-3, 6-1 la Madrid și 6-1, 6-2 la Wimbledon.

După ce Simona Halep, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au fost eliminate în runda inaugurală, România mai are o singură reprezentantă la Miami: Sorana Cîrstea (turul al doilea - meci cu Sloane Stephens sau Angelique Kerber).