Simona Halep a fost învinsă de Paula Badosa la revenirea pe terenul de tenis (după scandalul de dopaj), la WTA Miami, iar fosta lideră mondială a anunțat că va fi antrenată de Carlos Martinez Comet.

Carlos Martinez Comet Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

„Simona este o învingătoare, intenția ei este să revină în elită”, spune antrenorul Carlos Martinez

Antrenorul spaniol a vorbit despre rolul pe care l-a jucat Darren Cahill în începerea acestei colaborări și a avut numai cuvinte de laudă la adresa dublei campioane de Grand Slam.

„Faptul că Simona a fost atât de hotărâtă că vrea să lucreze cu mine a fost ceea ce a ajuns să mă convingă. Dacă ea e atât de interesată, eu sunt la fel sau mai mult.

Chiar săptămâna trecută respinsesem un alt proiect foarte interesant, dar aici vorbim de Halep, o jucătoare de top, a trebuit să fac acest pas.

Am văzut că lucrurile sunt foarte clare pentru ea, în acest moment nu mai trebuie să-i arăt cum se fac lucrurile, vine deja cu acea fundație a atâtor ani de experiență.

Este o jucătoare cu multă personalitate, are un caracter puternic și știe perfect ce își dorește. Încă nu o cunosc atât de bine, știu doar că este o fată bună, dar din ceea ce mi-a spus Darren Cahill, este și foarte pretențioasă.

Adrenalina, dorința fiecăruia, contează foarte mult, dar logic ar fi ca reglajul să dureze ceva timp. Vorbim de o persoană care nu a concurat de mai bine de un an și jumătate, nu va fi un proces rapid, dar prefer să rămân cu aspectele pozitive.

În primul rând, Simona are o ambiție care mișcă munții. Acum este momentul să ne întâlnim și să începem să lucrăm la toate capitolele, atât la tenis, cât și la partea fizică.

Vor fi trei săptămâni de multă pregătire pentru a ajunge bine la sezonul de zgura, fără a uita să fim precauți, pentru a nu se accidenta” - Carlos Martinez Comet, într-un interviu pentru Punto De Break.

Simona Halep și Darren Cahill, prieteni și în afara tenisului

Simona Halep a anunțat că Darren Cahill o va ajuta să-și formeze o echipă după scandalul de dopaj, iar antrenorul australian a fost prezent la antrenamentele și la meciul româncei de la Miami.

„(Darren Cahill) Este un om deosebit și nu a fost doar un antrenor. Îmi este și un prieten. S-a și văzut. Susținerea lui necondiționată a fost senzațională. Vreau să îi mulțumesc pe această cale pentru că a fost alături de mine. M-a susținut public, dar și în privat.

Bineînțeles că a venit și astăzi (marți - n.r.) la meci. Este un om deosebit și mă bucur tare mult că după toată cariera am putut să am un am un așa om ca el alături. Bineînțeles că și după tenis vom fi prieteni” - Simona Halep pentru DigiSport.

Cine este Carlos Martinez Comet

În vârstă de 49 de ani, Carlos Martinez Comet le-a mai antrenat pe Kateryna Baindl (Kozlova), Clara Tauson, Svetlana Kuznetsova, Daria Kasatkina, Misa Eguchi și Margarita Betova (Gasparyan). Spaniolul a lucrat și cu Galo Blanco, Fernando Vicente, Marc Lopez, German Puentes și Feliciano Lopez.

A obținut rezultate importante alături de Svetlana Kuznetsova. Rusoaica a cucerit două titluri WTA (Sydney și Moscova, ambele în 2016), s-a calificat la Turneul Campioanelor 2016 și a ajuns în alte trei finale importante (Indian Wells, Miami și Madrid).

A ajutat-o pe Margarita Gasparyan să obțină al doilea ei titlu WTA, la Tashkent 2018.

Martinez a antrenat-o timp de patru ani pe Daria Kasatkina și a condus-o spre patru titluri - Phillip Island Trophy, Sankt Petersburg (2021), San Jose și Granby (2022) - și o semifinală de Grand Slam (Roland Garros 2022). La finalul colaborării, antrenorul a dezvăluit că i-a recomandat rusoaicei „să meargă la un psiholog”.

Potrivit WTA, ii plac pescuitul, muzica și sportul. Este căsătorit și are două fiice. În 2013, Martinez și-a deschis propria academie de tenis, CMC Competition. În prezent, acolo se antrenează 9 jucători profesioniști.

Ca jucător, Martinez a fost cel mai sus pe locul 400 în clasamentul ATP de simplu și pe 180 în ierarhia de dublu.

El español Carlos Martínez, nuevo entrenador de la rumana Simona Halep https://t.co/1klvVgJR79 pic.twitter.com/e9CaEEuaA5 — #ComboTenis (@ComboTenis) March 21, 2024

De știut după meciul dintre Simona Halep și Paula Badosa de la WTA Miami

Pentru prezența pe tabloul principal de la WTA Miami, Simona Halep va primi un cec în valoare de 23.250 de dolari și 10 puncte în clasamentul mondial de simplu (se află pe locul 1140 în ierarhia Live).

În turul al doilea, Paula Badosa (80 WTA) o va întâlni pe Aryna Sabalenka (2 WTA), jucătoare a cărui fost iubit a murit la doar 42 de ani.



Aceasta este prima victorie obținută de Paula în fața Simonei. Românca se impusese în primele întâlniri (ambele au avut loc în 2022): 6-3, 6-1 la Madrid și 6-1, 6-2 la Wimbledon.

După ce Simona Halep, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au fost eliminate în runda inaugurală, România mai are o singură reprezentantă la Miami: Sorana Cîrstea (turul al doilea - meci cu Sloane Stephens sau Angelique Kerber).