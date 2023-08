TENIS Miercuri, 23 August 2023, 12:57

Ilie Năstase devenea primul numărul 1 în clasamentul ATP pe 23 august 1973, iar la 50 de ani distanță vorbește despre „pensia specială” de militar pe care o primește și despre situația Simonei Halep, suspendată provizoriu pentru dopaj.

Ilie Nastase si Simona Halep Foto: Ella Ling/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ilie Năstase are o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună

Năstase deține funcția de general-maior în retragere în Ministerul Apărării, dar spune că statul nu l-a răsplătit când a devenit lider mondial și primește acum o „pensie specială”.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale...

L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială... Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu' sunt, cât or primi ăia?” - Ilie Năstase, într-un interviu pentru Agerpres.

Ilie Năstase: „Simona Halep nu m-a depășit pe mine, le-a depășit pe fete”

Ilie Năstase a câștigat US Open 1972 și Roland Garros 1973 și are în palmares și trei titluri de Grand Slam la dublu (Roland Garros 1970, Wimbledon 1973 și US Open 1975) și două la dublu mixt (Wimbledon 1970 și 1972).

Fostul mare jucător spune că nu vrea să se compare cu Simona Halep, campioană la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

„Simona Halep nu m-a depăşit niciodată pe mine, ea le-a depăşit pe fete, eu sunt la băieţi, nu am eu treabă cu Halep. Că a stat ea 64 de săptămâni şi a luat două Grand Slamuri, sau eu am luat două şi cinci la dublu...

Nu, fiecare este pe felia lui, nu vreau să mă compar cu nimeni. Mie mi-a făcut plăcere să joc tenis, câte am câştigat, alea sunt, vreo 58 nu mi le-au recunoscut, pentru că era înainte de ATP.

Dacă cineva câştigă peste 100 de turnee cred că e în regulă, nu am nicio problemă să mă compar. Pentru că nu sunt mulţi care au câştigat 100 de turnee” - Ilie Năstase.

„În niciun caz nu este sfârșitul carierei” pentru Simona Halep, spune Ilie Năstase

Simona Halep este suspendată provizoriu pentru dopaj și va dispărea din clasamentul WTA după US Open 2023, turneu la care nu va putea participa. Ilie Năstase este convins că fosta lideră WTA va reveni pe teren indiferent de verdictul tribunalului Sport Resolutions.

„Eu nu ştiu mare lucru, ce ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu. Trebuie aşteptat, să vedem ce decizie iau şi dacă se mai poate face ceva cu avocaţii, nu ştiu.

Dacă are şanse de revenire? Nu mai contează domnule, ea a fost numărul 1 mondial şi dacă numărul 500 bate astăzi pe numărul 1 mondial nu se supără nimeni, să ştiţi.

Eu cred că are şanse să revină în circuit pentru că este tânără, am văzut că a rămas în contact cu tenisul, nu a plecat pe munte undeva, să rămână închisă. În niciun caz nu este sfârşitul carierei pentru ea” - Ilie Năstase.

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022). Ulterior, Simona a fost acuzată și de „neregularități” în pașaportul sportiv biologic.

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

