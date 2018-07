VIDEO FOTOGALERIE CM 2018: Croația vs Anglia 2-1 (după prelungiri) / Mandzukic a decis învingătoarea în minutul 109 - Croația, la prima finală din istorie

Mandzukic, eroul Croatiei in semifinala cu Anglia

Povestea frumoasă a Croației continuă în Rusia, trupa condusă de Zlatko Dalic reușind o calificare istorică în finala Campionatului Mondial. Croații au învins-o pe Anglia în prelungiri, scor 2-1, golul izbăvitor fiind înscris de Mandzukic în minutul 109. Englezii au început excelent meciul de pe stadionul Luzhniki din Moscova, cu un gol marcat de Trippier încă din minutul 5, și au lăsat impresia că nu pot scăpa victoria. Reușita lui Perisic din minutul 68 a schimbat complet cursul jocului, iar elevii lui Gareth Southgate au fost de nerecunoscut. Scorul a rămas neschimbat până la final, iar partida a ajuns în prelungiri. Croații au fost cei care au dat lovitura și vor merge în ultimul act al turneului, acolo unde vor înfrunta naționala Franței.







Mijlocaşul Ivan Perisic a fost desemnat jucătorul meciului Croaţia vs Anglia.



În marea finală a CM 2018, Croația se va duela cu Franța. Confruntarea va avea loc duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Luzhniki din Moscova.

Pentru medaliile de bronz se vor lupta Belgia si Anglia, sâmbătă, de la ora 17:00, la Sankt Petersburg.









Desfășurarea livetext a semifinalei dintre Croația și Anglia:





Final de meci! Croatia se impune cu 2-1 in fata Angliei si va juca pentru prima data in finala Campionatului Mondial!







120' Inca patru minute suplimentare.







120' Ocazie pentru Croatia! Kramaric scapa spre poarta lui Pickford si suteaza in plasa laterala, desi il avea complet liber pe Perisic in partea stanga.







119' Ultima mutare facuta de Zlatko Dalic: iese Modric, intra Badelj.





117' Anglia va juca in zece pana la finalul partidei. Trippier s-a accidentat si nu mai poate continua, iar Southgate a epuizat toate schimbarile.







115' Schimbare la croati: iese Mandzukic, intra Corluka.







112' A patra schimbare in echipa Angliei: iese Walker, intra Vardy.







109' Gool Croatia! Perisic trimite superb cu capul pentru Mandzukic, scapat din marcaj. Jucatorul lui Juventus preia si il invinge pe Pickford. Croatia trece in avantaj si se afla extrem de aproape de calificarea in finala Campionatului Mondial. Croatia - Anglia 2-1.







107' Englezii sunt luati prin surprindere de o schema a croatilor la un corner. Brozovic apare din spate, dar trimite mult peste poarta.







106' Inca 15 minute suplimentare pentru semifinala dintre Croatia si Anglia.







105+2' Ocazie mare pentru Croatia! Centrare perfecta trimisa de Perisic in spatele apararii adverse, insa Pickford iese excelent din poarta si respinge incredibil din fata lui Mandzukic. Jucatorul lui Juventus a fost lovit in genunchi de portarul Angliei si a avut nevoie de ingrijiri medicale.







101' Zlatko Dalic face a doua schimbare: iese Rebic, intra Kramaric.







99' Ocazie uriasa pentru Anglia! Stones se inalta la un corner si trimite cu capul, Subasic era invins, dar Vrsaljko a respins cu capul de pe linia portii si si-a salvat echipa.







97' A treia schimbare in echipa britanicilor: iese Henderson, intra Dier.







96' Rebic il faulteaza din spate pe Danny Rose si vede cartonasul galben.







94' Prima schimbare in echipa Croatiei. Strinic acuza probleme musculare si nu mai poate continua partida. Locul sau a fost luat de Pivaric.







91' A inceput prima repriza suplimentara de prelungiri. Gareth Southgate a efectuat a doua schimbare. Rose a intrat in locul lui Young.







Cuneyt Cakir pune capat primelor 90 de minute. Croatia si Anglia se afla la egalitate, scor 1-1. Vom avea inca 30 de minute suplimentare pentru aceasta partida. Echipa lui Zlatko Dalic este la al treilea meci consecutiv care ajunge in prelungiri.







90+2' Harry Kane sterge cu capul o minge venita dintr-o lovitura libera, dar nu pune in pericol poarta lui Subasic.







90' Doar trei minute de prelungiri pentru repriza a doua. Cel mai probabil vom asista la alte doua reprize suplimentare de prelungiri. E greu de crezut ca vreuna din formatii va risca pe acest final.







88' Ne apropiem de minutul 90, iar Zlatko Dalic nu a efectuat nicio schimbare. Sa tinem cont ca reprezentativa Croatiei vine dupa doua meciuri castigate la loviturile de departajare.







84' Pickford iese gresit la o centrare, insa Perisic nu profita de faptul ca poarta era goala si reia peste transversala.







83' Ocazie pentru Croatia! Brozovic trimite excelent in careu pentru Mandzukic, jucatorul lui Juventus preia superb pe piept si suteaza din unghi. Pickford a fost insa pe directia mingii si a retinut fara probleme.







77' Lingard incearca un sut centrare, mingea se duce paralel cu linia portii si in cele din urma iese in afara terenului.







74' Prima schimbare la britanici: iese Sterling, intra Rashford.





73' Corner pentru Croatia, englezii reusesc sa respinga. Mingea ajunge la Brozovic, dar sutul sau este unul dezamagitor, mult peste poarta lui Pickford.







72' Bara Croatia! Acelasi Perisic este aproape de golul al doilea al Croatiei, dar mingea trimisa de el se izbeste de bara din dreapta portii lui Pickford!







68' Gool Croatia! Perisic ii ia fata lui Walker si reia spectaculos in plasa portii lui Pickford, dupa o centrare foarte buna venita din partea dreapta de la Vrsaljko. Croatia - Anglia 1-1.







65' Rakitic suteaza puternic de la marginea careului, insa mingea se opreste in blocajul lui Walker. Fundasul englez se resimte dupa lovitura incasata si primeste ingrijiri medicale.







63' Sterling intra in careu pe partea dreapta, dar cade dupa un duel cu Vida. Arbitrul turc lasa jocul sa continue.







Info: Pe arena din Moscova se afla 78.011 spectatori.







54' Walker este avertizat cu un cartonas galben.







48' Mandzukic vede primul cartonas galben al meciului, pentru un fault asupra lui Walker.





Info: O singura data s-au incheiat cu 1-0 ambele semifinale ale Campionatului Mondial, la editia din 2002, cand Brazilia invingea Turcia, iar Germania se impunea in fata tarii gazda, Coreea de Sud.







46' S-a reluat jocul. Nicio schimbare in cele doua echipe dupa pauza.







S-a incheiat prima repriza. Anglia conduce cu 1-0 nationala Croatiei, gratie reusitei superbe din lovitura libera a lui Trippier.







45' Un minut suplimentar pentru prima repriza.





45' Rakitic preia superb in careu, dar este deposedat de Walker si pericolul este indepartat din careul lui Pickford.







36' Ocazie pentru Anglia! Lingard este servit excelent la marginea careului, pozitie centrala, dar sutul sau cu latul se duce pe langa poarta.







33' Young intervine in extremis prin alunecare si respinge din fata lui Rebic chiar in momentul in care croatul se pregatea sa centreze.







32' Ocazie pentru Croatia! E randul lui Pickford sa intervina la executia lui Rebic din marginea careului de 16 metri, dupa ce initial Stones respinsese din fata portii un sut al aceluiasi Rebic.







30' Ratari monumentale ale lui Harry Kane! Atacantul lui Tottenham a trecut pe langa golul doi al Angliei, la o faza in care a avut de doua ori sansa sa inscrie. Subasic s-a opus excelent de fiecare data. La a doua incercare, mingea a lovit si bara!







23' Croatii scapa fara gol dupa o gafa imensa a lui Rakitic. Jucatorul Barcelonei greseste o pasa si ii trimite direct lui Sterling. Atacantul englez alege sa ii paseze lui Kane, dar acesta se afla in ofsaid. Sutul sau s-a dus oricum pe langa poarta lui Subasic.





19' Perisic trage de la distanta, dar mingea e deviata in corner de Walker. Arbitrul nu acorda lovitura de la colt pentru croati, iar Perisic protesteaza pe buna dreptate.







14' Ocazie pentru Anglia! Trippier executa un corner de pe partea dreapta, Maguire se inalta si reia cu capul de langa Vida, iar mingea trece extrem de aproape de bara din stanga lui Subasic.







Info: Golul marcat de Trippier este al noualea al Angliei din faza fixa la actuala editie a Campionatului Mondial.







5' Gool Anglia! Trippier isi asuma responsabilitatea executarii loviturii libere si deschide scorul cu un sut imparabil de la 20 de metri. Este prima reusita in tricoul reprezentativei Angliei pentru jucatorul lui Tottenham. Inceput perfect de partida pentru trupa lui Gareth Southgate. Croatia - Anglia 0-1







4' Modric il faulteaza pe Dele Alli la 20 de metri de poarta lui Subasic, pozitie centrala. Cuneyt Cakir acorda lovitura libera, iar Anglia are o sansa importanta de a deschide scorul.







1' A inceput a doua semifinala a Campionatului Mondial din Rusia. Englezii au avut lovitura de start.







Cele doua formatii au intrat pe teren. Se intoneaza imnurile. Lijepa naša domovino (Patria noastră frumoasă) si God Save the Queen au rasunat pe Luzhniki Stadium din Moscova.







A doua protagonistă a finalei Campionatului Mondial de fotbal se va decide pe Luzhniki Stadium din Moscova, acolo unde se întâlnesc Anglia și Croația. Ambele formaţii sunt faţă în faţă cu istoria. Croații visează să ajungă pentru prima dată în finală, în timp ce naționala Albionului vrea să se lupte din nou pentru trofeu după o așteptare de 52 de ani. Partida este programată de la ora 21:00 și poate fi urmarită în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.







Echipele de start:



Croaţia: 23. Danijel Subasic - 2. Sime Vrsaljko, 6. Dejan Lovren, 21. Domagoj Vida, 3. Ivan Strinic - 7. Ivan Rakitic, 11. Marcelo Brozovic - 18. Ante Rebic, 10. Luka Modric (căpitan), 4. Ivan Perisic - 17. Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.





Rezerve: 1. Dominik Livakovic, 12. Lovre Kalinic - 13. Tin Jedvaj, 5. Vedran Corluka, 15. Duje Caleta-Car, 22. Josip Pivaric, 8. Mateo Kovacic, 19. Milan Badelj, 14. Filip Bradaric, 9. Andrej Kramaric, 20. Marko Pjaca.



Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire - 12. Kieran Trippier, 20. Dele Alli, 8. Jordan Henderson, 7. Jesse Lingard, 18. Ashley Young - 10. Raheem Sterling, 9. Harry Kane (căpitan). Selecţioner: Gareth Southgate.





Rezerve: 13. Jack Butland, 23. Nick Pope - 16. Phil Jones, 15. Gary Cahill, 22. Trent Alexander-Arnold, 3. Danny Rose, 17. Fabian Delph, 4. Eric Dier, 14. Danny Welbeck, 21. Ruben Loftus-Cheek, 11. Jamie Vardy, 19. Marcus Rashford.



Arbitru: Cuneyt Cakir; arbitri asistenţi: Bahattin Duran, Tarik Ongun (toţi din Turcia); arbitru de rezervă: Bjorn Kuipers (Olanda); arbitru asistent de rezervă: Sander van Roekel (Olanda).





Arbitru video: Danny Makkelie (Olanda); arbitri asistenţi video: Carlos Astroza (Chile), Bastian Dankert (Germania), Felix Zwayer (Germania).





Va fi a opta întâlnire directă dintre cele două formații. Anglia are patru victorii, Croația a câștigat de două ori, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

Cele două naționale s-au confruntat o singură dată la un tuneu major, în grupele de la Euro 2004. Anglia s-a impus atunci cu 4-2.

Ultima victorie a croaților în fața Angliei datează din noiembrie 2007: 3-2 în preliminariile pentru Euro 2008. Anglia, condusă atunci de selecţionerul Steve McClaren, a ratat calificarea la turneul final european.

Croația se află în semifinale la Campionatul Mondial după exact 20 de ani, obţinând bronzul la ediţia din 1998, găzduită de Franţa. Croația a ajuns în semfinale la CM 2018 după două partide decise la loviturile de departajare: în optimi cu Danemarca și în sferturi cu Rusia. Singura echipă care a mai câștigat două meciuri după loviturile de departajare la aceeași Cupă Mondială a fost Argentina în 1990 (împotriva Iugoslaviei și Italiei). Singura înfrângere a croaților în șase meciuri disputate în fazele eliminatorii la Cupa Mondială a fost împotriva Franței în semifinala din 1998 (scor 1-2). Înfrângerea suferită în semifinalele ediției din 1998 este singura în opt meciuri jucate de Croația la CM împotriva echipelor europene (5 victorii și două remize). Croații sunt neînvinși în ultimele nouă meciuri oficiale. Ultima înfrângere a avut loc în septembrie 2017, 0-1 cu Turcia. Formația lui Zlatko Dalic are opt marcatori diferiți la CM din Rusia. Anglia va bifa a treia semifinală la un Campionat Mondial. În 1966, când a câștigat trofeul, a învins-o în penultimul act pe Portugalia, scor 2-1. Ultima dată când Anglia s-a aflat în semifinale a fost în 1990, dar a pierdut la loviturile de departajare în fața Germaniei de Vest, scor 4-3 (a fost 1-1 după 120 de minute). Naționala "Three Lions" a pierdut ultimele trei semifinale disputate la turnee majore: 1-1 (5-6 după penaltiuri) cu Germania la Euro 1996, 1-1 (3-4 după penaltiuri) cu Germania de Vest la CM 1990 și 0-1 cu Iugoslavia la Euro 1968. Anglia a pierdut un singur meci din ultimele șase disputate la Campionatul Mondial (3 victorii și două remize). Anglia nu a mai învins două naționale europene la aceeași Cupă Mondială din 1982, când s-a impus în fața Cehoslovaciei și a Franței. Englezii au pierdut doar două din ultimele lor 30 de meciuri oficiale (22 victorii și 6 remize), după ce au fost învinși în primele două meciuri de la CM 2014. Patru dintre golurile reușite de naționala Angliei la CM 2018 au venit după lovituri de la colț. Ultimele trei echipe care au înscris patru sau mai multe goluri în urma cornerelor la o Cupă Mondială au câștigat trofeul - Germania în 2014, Italia în 2006 și Franța în 1998. Harry Kane este cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din Rusia, cu șase goluri. La ultimele nouă ediții ale CM, doar Ronaldo a reușit mai multe goluri (opt pentru Brazilia în 2002). Învingătoarea dintre Croația și Anglia se va duela în finala CM 2018 cu Franța. Naționala condusă de Didier Deschamps a învins-o în semifinale pe Belgia, scor 1-0.

Parcursul celor două naționale la CM 2018:









FOTOGALERIE Croația vs Anglia





Sursa foto: fifa.com / getty