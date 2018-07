​LiveText Columbia vs Anglia 0-1 (Rep II) / 57' Kane deschide scorul din penalty

64' Al cincilea catonas galben vazut de sud-americani. Nou-intratul Bacca este avertizat pentru un fault din spate asupra lui Stones



63' Falcao primeste cartonas galben pentru proteste.



57' Gool Anglia! Ospina pleaca in partea dreapta, Harry Kane suteaza pe centrul portii si deschide scorul. Columbia vs Anglia 0-1.



56' Momente tensionate inainte de executarea penaltiului. Henderson vede si el cartonasul galben, dupa o lovitura cu capul aplicata unui adversar.



54' Penalty pentru Anglia! Englezii executa lovitura de la colt, Sanchez il faulteaza in careu pe Kane, iar arbitrul dicteaza lovitura de la 11 metri pentru nationala Angliei. Columbianul s-a ales si cu un cartonas galben.



54' Lovitura libera pentru Anglia! Young executa din nou foarte bine. Maguire se inalta, dar Barrios ii "fura" balonul de pe cap fundasului englez. Corner pentru Anglia.



52' Arias este al doilea jucator din echipa columbienilor avertizat cu cartonas galben.



46' A inceput repriza secunda. Niciunul dintre selectioneri nu a facut vreo schimbare la pauza.



Final de repriza. Columbia - Anglia 0-0.



45+2' Juan Quintero trage puternic din afara careului, mingea se opreste in bratele lui Pickford. A fost primul sut pe poarta al columbienilor.



45' Prima repriza este prelungita cu trei minute.



42' Treppier executa foarte bine lovitura libera, mingea trece putin pe langa poarta sud-americanilor.



41' Barrios vede primul cartonas galben al partidei, dupa un moment tensionat in careul lui Ospina, inainte ca englezii sa execute o lovitura libera de la 20 de metri. Aflat in zid, Barrios l-a lovit cu capul pe Henderson.



30' Actiune frumoasa a lui Sterling in flancul drept, dar sutul sau este blocat la marginea careului de Yerry Mina.



26' Young centreaza in careu dintr-o lovitura libera de la distanta. Sanchez se inalta si respinge cu capul de langa un adversar

22' Cuadrado suteaza in forta, mingea este respinsa de Stones si ajunge la Falcao, care preia, dar este oprit inainte sa suteze



15' Ocazie pentru Anglia! Trippier centreaza in careu, mingea il depaseste pe Ospina, Kane reia cu capul dintr-un unghi imposibil, iar mingea trece puntin peste bara transversala. Inceput mai bun pentru englezi.



13' Sterling trage tare de la marginea careului de 16 metri, insa mingea este blocata de apararea adversa.



10' Inceput de meci alert, insa fara ocazii importante. Columbienii au scapat de doua ori pe contraatac, dar englezii s-au repliat rapid de fiecare data si nu le-au permis sa ajunga in pozitie de finalizare.



6' Ashley Young executa o lovitura libera din partea stanga. Ospina iese inspirat si indeparteaza pericolul.



1' A inceput meciul. Columbia a avut lovitura de start. Cele doua nationale s-au mai intalnit o singura data la un Campionat Mondial, in faza grupelor editiei din 1998. Anglia s-a impus atunci cu 2-0. In aceeasi grupa cu Anglia si Columbia s-a aflat atunci si Romania.



Se intoneaza imnurile celor doua tari.



​Faza optimilor de finală ale Campionatului Mondial se va închide cu partida dintre Anglia (câștigătoarea trofeului în 1966) și Columbia, națională care a ajuns până în sferturi la ediția precedentă a CM. Confruntarea dintre cele două echipe va începe la ora 21:00, pe Spartak Stadium, putând fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.

Echipele de start:

Columbia: 1. David Ospina - 4. Santiago Arias, 13. Yerry Mina, 23. Davinson Sanchez, 17. Johan Mojica - 5. Wilmar Barrios, 6. Carlos Sanchez, 16. Jefferson Lerma - 11. Juan Guillermo Cuadrado, 20. Juan Quintero - 9. Radamel Falcao. Antrenor: Jose Pekerman.



Rezerve: 12. Camilo Vargas, 22. Jose Fernando Cuadrado - 2. Cristian Zapata, 3. Oscar Murillo, 18. Farid Diaz, 15. Mateus Uribe, 10. James Rodriguez, 14. Luis Muriel, 21. Jose Izquierdo, 7. Carlos Bacca, 19. Miguel Borja



Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire - 12. Kieran Trippier, 20. Dele Alli, 8. Jordan Henderson, 7. Jesse Lingard, 18. Ashley Young - 10. Raheem Sterling, 9. Harry Kane. Antrenor: Gareth Southgate



Rezerve: 13. Jack Butland, 23. Nick Pope - 16. Phil Jones, 15. Gary Cahill, 22. Trent Alexander-Arnold, 14. Danny Welbeck, 21. Ruben Loftus-Cheek, 4. Eric Dier, 3. Danny Rose, 19. Marcus Rashford, 11. Jamie Vardy



Arbitru: Mark Geiger (SUA); arbitri asistenţi: Joe Fletcher (Canada), Frank Anderson (SUA); arbitru de rezervă: Matt Conger (Noua Zeelendă); arbitru asistent de rezervă: Tevita Makasini (Tonga)



Arbitru video: Danny Makkelie (Olanda); arbitri asistenţi video: Carlos Astroza (Chile), Pawel Gil (Polonia), Mauro Vigliano (Argentina)



