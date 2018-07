LiveText Rusia vs Croația (de la ora 21:00) / Echipele de start

Ultima semifinalistă de la Campionatul Mondial se va decide la Soci, acolo unde Rusia primește replica naționalei Croației, una dintre cele mai apreciate la actuala ediție a turneului final. Partida este programată de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.

Rusia și Croația s-au mai duelat în preliminariile pentru Euro 2008, ambele partide disputate încheindu-se cu scorul de 0-0. Ultima întâlnire a fost într-un amical, în 2015, Croația câștigând cu 3-1.



Echipele de start:

Rusia: 1. Igor Akinfeev (căpitan) - 2. Mario Fernandes, 3. Ilia Kutepov, 4. Serghei Ignaşevici, 13. Fedor Kudriaşov - 11. Roman Zobnin, 7. Daler Kuziaev - 19. Aleksandr Samedov, 17. Aleksandr Golovin, 6. Denis Cerîşev - 22. Artem Dziuba. Selecţioner: Stanislav Cercesov.

Rezerve: 12. Andrei Lunev, 20. Vladimir Gabulov - 18. Iuri Jirkov, 14. Vladimir Granat, 5. Andrei Semenov, 8. Iuri Gazinski, 21. Aleksandr Erohin, 16. Anton Miranciuk, 15. Alexei Miranciuk, 9. Alan Dzagoev, 10. Fedor Smolov



Croaţia: 23. Danijel Subasic - 2. Sime Vrsaljko, 6. Dejan Lovren, 21. Domagoj Vida, 3. Ivan Strinic - 7. Ivan Rakitic, 10. Luka Modric (căpitan) - 18. Ante Rebic, 9. Andrej Kramaric, 4. Ivan Perisic - 17. Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.



Rezerve: 1. Dominik Livakovic, 12. Lovre Kalinic - 13. Tin Jedvaj, 5. Vedran Corluka, 15. Duje Caleta-Car, 22. Josip Pivaric, 19. Milan Badelj, 14. Filip Bradaric, 8. Mateo Kovacic, 11. Marcelo Brozovic, 20. Marko Pjaca.



Arbitru: Sandro Ricci; arbitri asistenţi: Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse (toţi din Brazilia); Arbitru de rezervă: Janny Sikazwe (Zambia); Arbitru asistent de rezervă: Jerson Dos Santos (Angola).

Arbitru video: Massimiliano Irrati (Italia); Arbitri asistenţi video: Roberto Diaz (Spania), Wilton Sampaio (Brazilia), Paolo Valeri (Italia).



So, @England have secured their place in Wednesday's semi-final in Moscow, but who will join them? \uD83E\uDD14



Here are the teams for #RUSCRO! #WorldCup pic.twitter.com/oHd6snhN7n