LiveText Franța vs Belgia (de la ora 21:00) / Echipele de start

Prima semifinală a Campionatului Mondial din Rusia se dispută de la ora 21:00, pe stadionul Krestovsky din Sankt Petersburg. Cu victorii pe linie la actuala ediție a CM, Belgia se duelează cu Franța (campioană mondială în 1998) pentru un loc în marea finală de la Moscova. Confruntarea poate fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD și LiveText pe HotNews.ro.

Echipele de start:



The team news from Saint Petersburg has arrived...



Here are the Starting XIs for #FRABEL \uD83D\uDC47#WorldCup pic.twitter.com/cj8ULXU0uF