ALTE SPORTURI Sâmbătă, 27 Aprilie 2024, 18:28

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au obţinut medaliile de aur pentru România în proba feminină de dublu vâsle, categorie ușoară, la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged (Ungaria).

Canotaj, echipaj al Romaniei Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc, aur pentru România la Szeged

Cele două românce au încheiat proba cu timpul 07:29.63.

Pe locul doi s-a clasat un echipaj din Grecia (07:31.94), iar pe trei s-a clasat Italia (07:33.73).

„Suntem foarte fericite, aşteptam acest titlu de vreo opt ani. Am obţinut de două ori titlul mondial, dar niciodată pe cel european. Acum, în sfârşit, l-am obţinut, aşa că suntem foarte fericite. M-am retras timp de un an, iar acum am revenit. Asta înseamnă foarte mult.” - a declarat Gianina van Groningen, potrivit news.ro.

România a mai câştigat sâmbătă argintul prin echipajul de patru rame feminin, alcătuit din Mădălina Bereş, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş.

La patru vâsle feminin, România (Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu şi Mădălina Moroşan) a ocupat locul şase în finală (06:53.17).

În finala probei de patru vâsle masculin, Cristian Nicoară, Bogdan Băitoc, Florin Horodişteanu şi Ioan Prundeanu s-au clasat pe cinci (06:06.96).

La ediţia 2023 a Campionatelor Europene, desfăşurată la Bled (Slovenia), România a câştigat şase medalii, dintre care cinci de aur şi una de argint, transmite Agerpres.