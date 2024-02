Sorana Cîrstea a reușit o revenire de senzație și s-a calificat în semifinalele turneului „WTA 1000” de la Dubai, fază a competiției în care va avea parte de o adversară surprinzătoare.

După victoria cu Marketa Vondrousova (a salvat șase mingi de meci și a revenit de la 2-6, 1-5), pentru Sorana urmează duelul cu Jasmine Paolini, după ce italianca a beneficiat de retragerea kazahei Elena Rybakina (favorită 4).

Aflată pe locul 26 la începutul competiției (cel mai sus a fost pe 24), Paolinia învins la Dubai trei nume importante din circuitul feminin: Beatriz Haddad Maia (favorită 11), Leylah Fernandez (finalistă la US Open 2021) și Maria Sakkari (favorită 8).

Prezența în semifinalele turneului din Emiratele Arabe reprezintă cel mai bun rezultat înregistrat de Jasmine la competițiile de categorie „WTA 1000”. Ultima jucătoare care a reușit această performanță după împlinirea vârstei de 28 de ani a fost Camila Giorgi (Montreal 2021).

Italianca a cucerit singurul ei titlu WTA la Portoroz (Slovenia), în 2021, când a învins-o în sferturi chiar pe Sorana Cîrstea, scor 6-4, 4-6, 6-1. Jasmine a mai jucat alte trei finale: Cluj-Napoca (2022), Palermo și Monastir (2023).

Sorana și Jasmine s-au întâlnit și în primul tur de la Roland Garros 2023, iar italianca a avut câștig de cauză: 7-5, 2-6, 6-2.

1 - Following Elena Rybakina withdraw, Jasmine Paolini has become the first player to reach her maiden WTA-1000 semi-final after turning 28 since her compatriot Camila Giorgi in Montreal 2021. Unlocked.#DDFTennis | @DDFTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/S54sbA1Rya