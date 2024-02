Sorana Cîrstea a reușit să pună capăt seriei de șapte înfrângeri consecutive și s-a calificat în optimile turneului „WTA 500” de la Abu Dhabi, după ce a învins-o în trei seturi pe Caroline Garcia.

Aflată pe locul 26 în clasamentul mondial, Sorana s-a impus după un meci de mare luptă, scor (4)6-7, 6-4, 6-4.

Cîrstea a început mai bine partida și a condus cu 4-1, dar Garcia (21 WTA) a recuperat break-ul, a salvat două mingi de set la 6-5 pentru româncă și a avut câștig de cauză în tiebreak (7-4).

Sorana a rezistat eroic într-un moment foarte important (la 5-4), a salvat 6 mingi de rebreak ale adversarei și și-a adjudecat al doilea set cu 6-4.

Jucătoarea noastră s-a impus la retur în chiar primul game din setul decisiv, iar apoi a mai cedat doar trei puncte în game-urile de serviciu. Calificarea în optimi a venit după două ore și 40 de minute de joc.

Coming back from a set down, @sorana_cirstea takes out Garcia, 6-7 (4), 6-4, 6-4 in Abu Dhabi!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/HuLOU4tObe