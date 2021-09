WTA Portoroz: Jasmine Paolini a câștigat primul titlu din carieră

Paolini (87 WTA) a avut nevoie de o oră și 45 de minute pentru a obține victoria, scor 7-6(4), 6-2.

În urma câștigării turneului de la Portoroz, Jasmine Paolini va înregistra un salt de 23 locuri în ierarhia mondială, urmând ca de luni, 20 septembrie, să se afle pe 64 (cea mai bună poziție din carieră).

În varstă de 25 de ani, Tamara a mai trecut pe parcursul competiției de Dayana Yastremska (53 WTA), Anna Kalinskaya (145 WTA), Sorana Cîrstea (40 WTA) și Yulia Putintseva (44 WTA).

