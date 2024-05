SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 12 Mai 2024, 14:57

0

​Dinamo este foarte aproape de retrogradarea în Liga 2, iar gruparea bucureșteană se confruntă cu o problemă incredibilă înaintea meciului cu UTA Arad din ultima etapă din play-out-ul SuperLigii: Edgar Ie, fotbalist transferat în iarnă, nu ar fi de fapt Edgar Ie.

Edgar Ie (tricou rosu) Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo l-a transferat pe Edgar Ie, dar la București ar fi ajuns Edelino, fratele geamăn al fundașului

Jurnalistul Daniel Șendre, fost purtător de cuvânt al DDB, a dezvăluit pe Facebook că „oficialii lui Dinamo suspectează că Edgar Ie nu este Edgar Ie”, la București ajungând Edelino Ie, fratele geamăn al fostului fundaș al Barcelonei.

Edelino, care a fost coleg cu Edgar la juniorii lui Sporting, a jucat de-a lungul timpului pentru echipe din diviziile inferioare din Portugalia. A rămas fără contract în ianuarie, după despărțirea de Resende.

Potrivit lui Cristi Coste, redactor șef al Fanatik, fotbalistul ajuns la Dinamo s-ar fi dat de gol în mai multe rânduri: folosește numai limba portugheză (deși Edgar vorbește engleza) și ar fi refuzat de mai multe ori să prezinte permisul de conducere.

„Să vă dau o informaţie exclusivă apropo de Edgar Ie. Lucrurile tind să se clarifice la Dinamo. Suspiciunile oficialilor de acolo sunt mai vechi. Au încercat rezilierea cu el de 5-6 săptămâni.

Nu a vrut să rezilieze. Informaţia cea mai interesantă, lăsând la o parte că se ştia că vorbeşte limba engleză, dar el nu ieşea din portugheză… în urmă cu două luni a vrut o maşină de la sponsor. O avea în contract.

A refuzat să prezinte permisul de conducere. A fost pentru prima dată când s-a aprins un bec roşu la Dinamo. A refuzat non-stop. Acest eveniment a fost unul dintre motivele care i-au făcut pe cei de la Dinamo să îşi pună semne de întrebare” - Cristi Coste la Fanatik SuperLiga.

Justin Ștefan, secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a afirmat că forul așteaptă clarificarea situației: „Nu dorim să facem niciun comentariu în cazul Edgar Ie. Când vom avea o poziţie, vom da un comunicat”.

Potrivit Transfermarkt, Edgar Ié a avut o cotă de piață de 7,5 milioane de euro (ianuarie 2022), iar acum este cotat la 1,3 milioane de euro.

Fost medic la Dinamo: „Durează trei luni un test ADN. Poți afla în 10 minute cine e persoana de la Săftica”

Dinamo ar lua în considerare și efectuarea unui test ADN, însă doctorul Adrian Motoacă, specializat în medicină sportivă (ex-Dinamo, în prezent este angajat la Unirea Slobozia) spune că adevărata identitate a fotbalistului poate fi aflată cu ușurință.

„Băiatul acesta nu are paşaport biometric? Nu a fost verificat la transfer şi când s-a făcut/editat contractul? Plus de asta, din ce înțeleg, Edgar a fost operat la genunchi, de ligament și menisc. La controlul medical, Dinamo ar fi trebuit să se sesizeze.

Un medic sportiv de obicei vede, consultă, face o anamneză a jucătorului nou-sosit și prezintă staff-ului situația medicală actuală a acestuia. E impardonabil să nu vezi o cicatrice sau din anamneză (prima etapă în cadrul examinării clinice a unui pacient - n.r.) să nu îți dai seama dacă a fost sau nu operat.

Dacă nu a fost și nu are semne post-operatorii, clar nu e Edgar! Asta cu testul ADN e o prostie! Durează trei luni un test ADN!

Cel mai simplu e să mergi la Serviciul de Imigrări. În 10 minute, afli cine e persoana de la Săftica! Plus că avem Consulat al Guineei Bissau. Suit în mașină cu pașaportul, împreună cu team-managerul sau directorul sportiv de la Dinamo... Am uitat, Dinamo nu are așa ceva (ton ironic - n.r.)” - medicul Adrian Motoacă, într-un interviu pentru GSP.

Cum l-a prezentat Dinamo pe Edgar Ie

La jumătatea lunii februarie, Dinamo a anunțat că a obținut serviciile lui Edgar Ié, fundaș care a trecut la începutul carierei pe la FC Barcelona și care a fost cotat la 7,5 milioane de euro.

„​Liber din 30 ianuarie, după încheierea raporturilor contractuale cu turcii de la Basaksehir, fundaşul central Edgar Miguel Ié este de duminică noul jucător al echipei Dinamo.

În vârstă de 29 de ani, născut în Bissau, Edgar Miguel Ié are dublă cetăţenie, Guinea-Bissau şi Portugalia. A fost în lotul reprezentativei Guinea-Bissau la Cupa Africii, începută luna trecută, fiind integralist în meciul cu Nigeria, 0-1, pe 22 ianuarie.

Format în Portugalia, la Şcoala de Fotbal a lui Sporting Lisabona, Edgar Miguel Ié a fost transferat la 18 ani de Barcelona. A jucat un meci pentru prima echipă (Huesca vs Barcelona 0-4 în Cupa Spaniei) şi 48 pentru Barcelona B, fiind împrumutat apoi la Villarreal B.

Cariera lui Edgar Miguel Ié cuprinde, în continuare, nume importante ale fotbalului european, Belenenses (Portugalia), Lille şi Nantes (Franţa), Trabzonspor şi Basaksehir (Turcia), selecţii la toate loturile naţionale ale Portugaliei, sub comanda lui Fernando Santos sau Rui Jorge, meciuri în Europa League şi Conference League” - Dinamo București.