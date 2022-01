FOTO Novak Djokovic, prins cu minciuna? - Dezvăluirea jurnaliștilor australieni și ce riscă liderul mondial

Conform sursei citate, în formularul de intrare în Australia sârbul a completat că nu a călătorit în afara Serbiei cu 14 zile înainte de sosirea la Antipozi.



Documentul completat de sârb la intrarea în Australia aminteşte că "oferirea de informaţii incorecte guvernului australian este o infracţiune gravă”, care poate duce chiar la "până la 12 luni de închisoare”.

Formularul completat de Novak Djokovic la intrarea în Australia

On his Australian Travel Declaration, Novak Djokovic stated he had not travelled in the 14 days prior to his January 6 arrival in Australia. However, Djokovic had in fact travelled from Belgrade to Spain during that period | @Gallo_Ways @paulsakkal

