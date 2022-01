FOTO Novak Djokovic, prima postare de la izbucnirea scandalului de la Melbourne

​Absent din social medial în ultimele zile din cauza scandalului în care a fost implicat, Novak Djokovic a redevenit activ în cursul zilei de luni. Liderul ATP a postat o imagine pe contul personal de Twitter.



"Sunt bucuros și recunoscător că judecătorul a revocat anularea vizei mele. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez la Australian Open.

Rămân concentrată pe acest lucru. Am zburat aici pentru a juca la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le avem, în fața unor fani extraordinari” - Novak Djokovic, pe contul personal de Twitter.



I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. \uD83D\uDC47 pic.twitter.com/iJVbMfQ037