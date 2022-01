VIDEO Novak Djokovic, filmat în timp ce se antrenează departe de Australia

Nu mai este mult timp până la startul Australian Open (17 ianuarie), iar incertitudinea planează în continuare asupra participării lui Novak Djokovic la primul Grand Slam al lui 2022. Liderul mondial a fost filmat în timp ce pregătește departe de Antipozi.

Nole se află în acest moment la Marbella, acolo unde după cum se poate vedea se antrenează cu mingile oficiale de la Australian Open.



Pe Twitter au apărut mai multe imagini în care Djokerul poate fi văzut cum se antrenează la SotoTennis Academy din Marbella.



Sârbul așteaptă în continuare o derogare din partea oficialităților australiene pentru a putea participa la Australian Open.



Presa internațională a tot comentat acest subiect, iar jurnaliștii apropiați de fenomen au precizat că liderul mondial ar avea nevoie de o scutire medicală pentru a fi pe teren la Melbourne.



Djokovic a refuzat să spună dacă este sau nu vaccinat împotriva Covid-19, regulă de bază pentru participarea la Australian Open.



Sârbul are o oportunitate mare la Australian Open de a câştiga al 21-lea său Grand Slam şi de a-i depăşi pe marii să rivali Rafael Nadal şi Roger Federer, ambii cu câte 20 de succese.

