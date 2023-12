FOTBAL Duminică, 03 Decembrie 2023, 12:13

Denis Alibec a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Edi Iordănescu în preliminariile Euro 2024, iar pentru a fi sigur de convocarea la turneul final din vara anului viitor atacantul ia în considerare o revenire în SuperLiga României.

Denis Alibec Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

România va juca la Euro 2024 în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și una dintre Bosnia / Ucraina / Israel și Islanda.

Denis Alibec vrea să revină la Farul Constanța pentru a fi sigur de convocarea la Euro 2024

În vârstă de 32 de ani, Alibec a spus într-o intervenție la Digisport că își dorește să revină în iarna acestui an în campionatul intern.

Vorbim despre Farul Constanța, singura echipă la care ar mai avea dreptul să evolueze în acest sezon (a bifat deja meciuri pentru două formații și nu ar mai putea să ajungă la o a treia).

După ce a ajutat-o din plin pe Farul să devină campioană a României, Alibec a plecat la Muaither SC, din Qatar.

Acum, atacantul vrea să facă drumul înapoi pentru a fi în vizorul selecționerului și pentru a avea meciuri în picioare.

”Am vorbit și cu Mister (n.r. Murcia Gonzalez, antrenorul celor de la Muaither FC), poate mă transfer acum în iarnă.

Dacă nu, sper să joc cât mai bine aici și să câștigăm câteva meciuri să mergem mai sus. Ritmul meciurilor este unul bun, dar la antrenamente nu este ritmul atât de intens.

Am înțeles, conform noilor reguli, că aș putea juca și la a treia echipă într-un an, sau, dacă nu, la Farul Constanța. Prima oară trebuie să mă gândesc să joc aici pentru că am contract cu ei” - Denis Alibec, la Digisport.

În preliminariile pentru Euro 2024, Denis Alibec a punctat de trei ori pentru naționala României. Ultima reușită a fost una decisivă: la 1-0 contra Elveției.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

