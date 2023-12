FOTBAL Sâmbătă, 02 Decembrie 2023, 18:15

HotNews.ro

2

Echipa națională de fotbal a României își află în această seară adversarele din grupa turneului final al Campionatului European din 2024. Tragerea la sorți de la Hamburg este LiveBlog pe HotNews.ro.

UEFA Euro 2024 Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Grupele turneului final al Euro 2024

A patra echipă din grupa României se va afla în urma barajului dintre(Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda).

Elevii lui Edi Iordănescu au evitat echipele calificate direct din urna a patra și va întâlni o formație din baraj.

Slovacia a fost repartizată în grupa României.

Tricolorii au scăpat de Scoția, Croația și Olanda, cele mai puternice echipe din urna a treia valorică.

Scoția merge în Grupa A, alături de Germania și Ungaria.În meciul de debut al Euro 2024 Germania va întâlni Scoția.

România face parte din Grupa E, alături de Belgia, în teorie cel mai ușor adversar din prima urnă valorică.

Primele echipe extrase din urna a doua valorică sunt Ungaria, Albania și Danemarca.

Belgia în grupa E și Portugalia în grupa F sunt echipele din prima urnă valorică extrase în Germania.

Spania a fost extrasă în grupa B, în timp ce Anglia a fost repartizată în grupa C.

A început evenimentul din sala Elbphilharmonie din Hamburg. În calitate de gazdă, Germania va face parte din grupa A.

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

România și varianta de grupă infernală de la Euro 2024: cu Franța, Olanda și Italia

Victoria cu Elveția (1-0) a adus și confirmarea faptului că tricolorii se vor afla în a doua urnă valorică la tragerea la sorți din data de 2 decembrie.

Sunt cunoscute 21 de echipe calificate la turneul final din vara anului viitor din Germania (14 iunie - 14 iulie), iar ultimele trei vor obține biletele în urma barajului din Liga Națiunilor.

Varianta cea mai grea de grupă pe care tricolorii o pot avea în urma tragerii la sorți ar fi de fapt o întoarcere în timp: adică adversarii pe care i-am întâlnit și la Euro 2008: Franța, Olanda și Italia.

La polul opus, am putea pica într-o grupă ceva mai accesibilă, cu adversari precum Slovacia și una dintre câștigătoarele barajului de pe ruta C (Georgia, Luxemburg, Grecia sau Kazahstan).

În concluzie, grupa mai ușoară ar putea să arate astfel: Belgia, Slovacia, Luxemburg.

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)

>> Grupa pe care Mircea Lucescu i-ar alege-o României la Euro 2024