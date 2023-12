FOTBAL Sâmbătă, 02 Decembrie 2023, 22:40

Chiar dacă echipa națională de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă accesibilă la Campionatul European de anul viitor, Nicolae Stanciu susține că și-ar fi dorit niște adversare mai puternice.

Nicolae Stanciu regretă cu nu va juca împotriva Portugaliei sau Italiei – Ianis Hagi, promisiune pentru suporteri

Căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu, a vorbit după tragerea la sorți a grupelor Euro 2024 și anunță că vrea ca tricolorii să treacă de faza grupelor.

„Sunt echipe destul de puternice, dar nu sunt cele mai puternice echipe cu care puteam pica. La începutul tragerii mi-aș fi dorit să avem o grupă cu Portugalia și Italia, n-am jucat niciodată împotriva lor.

Suntem conștienți unde suntem, suntem conștienți că prin forța grupului am reușit să obținem această calificare, de pe primul loc în grupă, și ne dorim mult mai mult. Vrem să trecem de faza grupelor” – a anunțat Nicolae Stanciu, conform FRF.

Și Ianis Hagi a analizat grupa României, pe care o consideră echilibrată. Fotbalistul lui Alaves speră la calificarea în fazele superioare.

„O grupă bună, o grupă echilibrată, chiar dacă Belgia pleacă favorită, dar cu siguranță va fi o luptă strânsă.

Îmi doresc să dăm totul pentru fiecare punct, pentru fiecare victorie, așa cum am facut-o în preliminarii, iar la finalul celor trei meciuri să ne calificăm mai departe! Hai, ROMÂNIA” – a reacționat Ianis Hagi.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)