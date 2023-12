FOTBAL Sâmbătă, 02 Decembrie 2023, 20:28

Echipa națională de fotbal a României a avut parte de o extragere norocoasă pentru Campionatul European din 2024 și se cunoaște deja programul și locația celor trei meciuri ale grupei.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei Foto: Martin Silva Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Euro 2024 - Adversari accesibili pentru tricolori - Programul Grupei E

România va juca la Munchen, Koln și Frankfurt la Euro 2024

Tricolorii vor debuta pe 17 iunie la Munchen în partida cu câștigătoarea din barajului pe ruta B (Bosnia, Ucraina, Israel sau Islanda).

Va urma partida cu cea mai valoroasă echipă a Grupei E, Belgia, pe 22 iunie la Koln.

În ultimul meci, elevii lui Edi Iordănescu vor întâlni Slovacia, pe 26 iunie la Frankfurt.

Componența Grupei E la Euro 2024

Belgia

Slovacia

România

Play-off B (Bosnia, Ucraina, Israel sau Islanda)

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen)

Belgia vs România (22 iunie, Koln)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)