România a evitat adversari importanți la tragerea la sorți a grupelor turneului final al Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordănescu a anunțat care este obiectivul tricolorilor.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Edi Iordănescu a anunțat obiectivul tricolorilor la Euro 2024

După stabilirea grupelor Campionatului European 2024 din Germania, selecționerul Edi Iordănescu a oferit o primă reacție optimistă, în care a anunțat și obiectivul tricolorilor.

„Obiectivul nostru este să mergem mai departe, să trecem de aceasta grupă.

Vom continua să muncim ca și până acum, avem drumul nostru, șansa noastră, și împreună, cu unitate și încredere, am demonstrat că putem realiza multe lucruri frumoase.

Nu va fi ușor, indiferent de echipa care va veni din play-off. Este Campionatul European și toate formațiile de aici sunt valoroase” – a declarat Edi Iordănescu, pentru site-ul FRF.

La turneul final din Germania, România a fost repartizată în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului pe ruta B (Bosnia, Ucraina, Israel sau Islanda).

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)