FOTBAL Sâmbătă, 02 Decembrie 2023, 21:06

HotNews.ro

Echipa națională de fotbal a României face parte din Grupa E a turneului final Euro 2024, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea Play-off-ului pe ruta B, însă a reușit să evite adversari mult mai puternici.

Echipa nationala de fotbal a Belgiei Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Chiar dacă au scăpat de Germania, Franța, Spania sau Italia, tricolorii vor întâlni mai mulți jucători de top din Europa.

Belgia – Vicecampioană Europeană în 1980 și locul trei la CM din 2018

Cel mai puternic adversar din Grupa E, Belgia, a câștigat la pas preliminariile, cu șase victorii și două rezultate de egalitate.

Cu o valoare a lotului estimată la 440 milioane de euro, belgienii au fotbaliști de top în toate campionatele importante ale Europei.

Cei mai scumpi jucători belgieni sunt Jeremy Doku (60 milioane de euro / Manchester City), Lois Openda (45 milioane de euro / RB Leipzig), Romelu Lukaku (40 milioane de euro / AS Roma), Leandro Trossard (35 milioane de euro / Arsenal) și Johan Bakayoko (25 milioane de euro / PSV).

Pregătită de selecționerul italian Domenico Tedesco, Belgia are în palmares locul al doilea la Euro 1980 și locul al treilea la CM 2018.

Slovacia – Lot mult mai valoros decât al României

Slovacia a ajuns la a treia prezență la un turneu final al Campionatului European, după cele din 2016 și 2020 și are o participare la Cupa Mondială, în 2010.

Cu selecționerul italian Francesco Calzona pe bancă, Slovacia s-a calificat de pe poziția secundă în preliminarii, într-o grupă dominată de Portugalia.

Cu o valoare a lotului de aproape 170 de milioane de euro (față de 72 milioane de euro pentru România), slovacii se mândresc cu Milan Skriniar (50 milioane de euro / PSG), Stanislav Lobotka (40 milioane de euro / Napoli) și David Hancko (30 milioane de euro / Feyenoord).

Câștigătoarea din Play-off B, singura necunoscută a grupei E

Ultima echipă din Grupa E se va cunoaște după disputarea barajului dintre Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda.

Bosnia Herțegovina

Selecționer: Savo Milosevic

Valoarea lotului: 86 milioane de euro

Cel mai important jucător: Amar Dedic (20 milioane de euro / Red Bull Salzburg)

Ucraina

Selecționer: Serghei Rebrov

Valoarea lotului: 291 milioane de euro

Cel mai important jucător: Mykhaylo Mudryk (45 milioane de euro / Chelsea)

Israel

Selecționer: Alon Hazan

Valoarea lotului: 45 milioane de euro

Cel mai important jucător: Oscar Gloukh (10 milioane de euro / Red Bull Salzburg

Islanda

Selecționer: Age Hareide

Valoarea lotului: 40 milioane de euro

Cel mai important jucător: Hakon Arnar Haraldsson (10 milioane de euro / Lille)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

Euro 2024, echipele calificate la cea de-a 17-a ediție a competiției

Germania (țară gazdă)

Spania (câștigătoarea Grupei A)

Scoția (locul doi în Grupa A)

Franța (câștigătoarea Grupei B)

Olanda (locul doi în Grupa B)

Anglia (câștigătoarea Grupei C)

Italia (locul doi în Grupa C)

Turcia (câștigătoarea Grupei D)

Albania (câștigătoarea Grupei E)

Cehia (locul doi în Grupa E)

Belgia (câștigătoarea Grupei F)

Austria (locul doi în Grupa F)

Ungaria (câștigătoarea grupei G)

Serbia (locul doi în Grupa G)

Danemarca (câștigătoarea Grupei H)

Slovenia (locul doi în Grupa H)

România (câștigătoarea Grupei I)

Elveția (locul doi în Grupa I)

Portugalia (câștigătoarea Grupei J)

Slovacia (locul doi în Grupa J)

Croația (locul doi în Grupa D)