TENIS Duminică, 28 Ianuarie 2024, 10:35

Simona Halep va reveni cu siguranță pe terenul de tenis pe 15 iunie, atunci când va evolua la Sports Festival alături de Andre Agassi, Steffi Graf și Andrei Pavel. Mai mult decât atât, Ion Țiriac spune că nu va fi ultimul meci al fostei lidere WTA.

Simona Halep Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Prezent la patinoarul său din Otopeni, Ion Țiriac a fost întrebat despre partida pe care Halep o va disputa la Sports Festival.

Omul de afaceri a precizat că nu va fi cu siguranță ultimul meci pe care Simona îl va juca.

„De ce să fie ultimul ei meci? Moare? Ultimul meci este când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot. Din câte știu eu, ea se antrenează zi și noapte, e mai ambițioasă decât era înainte.

Eu am suspiciunile mele cu TAS-ul, pentru că am fost „Stan-Pățitul” în 2000 și știu ce se întâmplă. După părerea mea, Simona Halep are o singură vină. A fost depistată pozitiv, se poate, dar de ce? Și când spui de ce... habar n-am eu. Întrebați-i pe cei responsabili, pe cei care o au avut-o în grijă.

Nu mă mai întrebați de Halep pentru că nu știu mai multe. După părerea mea, nu are nicio vină, dar a fost depistată pozitiv, din păcate” - Ion Țiriac, citat de Gsp.ro.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Simona mai are o singură cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Halep va fi audiată de TAS în perioada 7-9 februarie 2024, așa cum Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat pe siteul său oficial.

Curtea elvețiană a precizat că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, atunci fosta lideră WTA ar putea reveni teoretic pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. La acel moment, Halep ar urma să aibă 35 de ani.

Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

