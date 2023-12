TENIS Vineri, 15 Decembrie 2023, 08:25

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat că va analiza cazul Simonei Halep între 7 și 9 februarie, iar dubla câștigătoare de Grand Slam a oferit un interviu pentru Euronews în care a explicat ce se va întâmpla dacă nu va reuși să obțină reducerea suspendării de 4 ani pentru dopaj.

Simona Halep Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep spune că se va retrage dacă suspendarea de 4 ani nu va fi redusă la TAS​

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, aceasta se va termina pe 6 octombrie 2026. Halep ar urma să aibă 35 de ani la acel moment, iar fosta lideră WTA consideră că nu ar mai putea reveni pe teren.

Simona a vorbit și despre antrenorul Patrick Mouratoglou, care și-a asumat prea târziu responsabilitatea pentru situația în care se află românca.

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simţit foarte dureros, plin de emoţii. A fost un şoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar la proba mea de urină rezultatul a ieşit pozitiv. Ştiu că nu am greşit cu nimic şi ştiu că sunt curată.

Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani nu știu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârșitul carierei mele. Da. Și pentru ceva ce nu am făcut și nu este din vina mea, este și mai catastrofal.

Într-adevăr, a ieșit public (Patrick Mouratoglou - n.r.). Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez. Mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată” - Simona Halep, într-un interviu pentru Euronews.

Reamintim că Halep a făcut apel la TAS împotriva suspendării de 4 ani pentru dopaj în data de 24 octombrie a acestui an.

Curtea elvețiană a precizat la acel moment că fosta lideră WTA a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost suspendată 4 ani pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP): prezenţa şi uzul substanţei roxadustat în mostra de urină colectată în urma unui test antidoping efectuat la US Open 2022 (1) și neregularităţile din paşaportul său biologic (2).

Simona mai are o singură cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, atunci fosta lideră WTA ar putea reveni teoretic pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. La acel moment, Halep ar urma să aibă 35 de ani.

