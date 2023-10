Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a anunțat marți că Simona Halep a depus apel împotriva suspendării sale de patru ani pentru dopaj.

>> VIDEO Imaginile postate de Simona Halep în așteptarea procesului de la TAS

Curtea elvețiană precizează că fosta lideră WTA cere ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

„Tribunalul de Arbitraj Sportive (TAS-CAS) a înregistrat apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep împotriva deciziei luate de tribunalul Agenţiei Internaţionale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe 22 septembrie, în care a fost găsită vinovată de încălcarea unor reguli antidoping şi sancţionată cu o perioadă de ineligibilitate de patru ani, începând cu 7 octombrie 2022 şi cu descalificarea rezultatelor obţinute în perioada 29 august 2022 - 7 octombrie 2022, inclusiv retragerea oricăror medalii, titluri, puncte şi premii în bani.

În apelul său la TAS, sportiva solicită anularea deciziei contestate și reducerea sancțiunii.

Procedurile de arbitraj ale TAS au început. În concordanţă cu Codul sportiv de arbitraj (Codul TAS-CAS), părţile fac schimb de acte depuse în scris, iar panelul de arbitri va decide constituirea cazului.

Apoi, panelul va dispune direcţii procedurale pentru următoarea fază a procesului, inclusiv stabilirea unei audieri. După audiere, panelul va delibera şi va emite o decizie de arbitraj care va cuprinde hotărârea sa în acest caz şi motivarea ei. În acest moment nu este posibilă indicarea unei perioade de timp pentru durata procesului şi emiterea deciziei.

Decizia panelului TAS va fi una finală şi inatacabilă, cu excepţia dreptului părţilor de a face un apel la Tribunalul federal elveţian, în termen de 30 de zile”, se arată în comunicatul TAS.

Jurnaliștii americani de la The Athletic (New York Times) au analizat marți situația Simonei Halep și au explicat ce va urma în procesul dublei câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).

„Echipa de avocați a Simonei Halep, condusă de Howard Jacobs, avocatul din Los Angeles care a reprezentat unele dintre cele mai mari nume din sport în litigii legate de dopaj, a depus recursul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Sesizările lor juridice vor fi făcute în următoarele câteva zile, apoi Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), care supraveghează programul anti-doping în tenisul profesionist, va avea la dispoziție aproximativ o lună pentru a răspunde. Instanța va stabili apoi o dată de audiere, în lunile următoare.

Se întâmplă ca TAS să reducă suspendările, având în vedere că apelurile duc la rejudecarea cazului, posibil cu dovezi noi din partea părților. Dacă Halep poate convinge judecătorii că testul ei pozitiv a fost rezultatul dopajului neintenționat, este probabil să fie suspendată pentru doi ani sau mai puțin, iar un an de suspendare l-a ispășit deja” -The Athletic.

More than a year since her failed drug test, the fight to save Simona Halep's career has begun.@mattfutterman explains:



◽️ What happened and upcoming CAS proceedings?

◽️ Evidence against her

◽️ What is her defense

◽️ Could her ban be reduced?https://t.co/5YcCADxhFM