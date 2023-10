TENIS Vineri, 27 Octombrie 2023, 16:35

Simona Halep încearcă să obțină reducerea suspendării de 4 ani la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar Ion Țiriac spune că nu are încredere în tribunalul de la Lausanne. Omul de afaceri a vorbit și despre antrenorul Patrick Mouratoglou, care nu-și asumă responsabilitatea în cazul de dopaj al fostei lidere WTA.

Ion Tiriac si Simona Halep Foto: Juergen Hasenkopf / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ion Țiriac nu are încredere în TAS: Nu știu cu ce speranțe merge Simona Halep acolo

Țiriac pune la îndoială integritatea TAS și a descris cazul Simonei Halep drept „o treabă care nu e curată pe undeva”.

„Nu ştiu ce face Simona, acum se duce la TAS. Dar ştie lumea ce e TAS? În 2000, proba Andreei Răducan a fost manipulată, au trimis 62 de ml şi s-au întors 100 ml.

Ce face TAS? Sparge toate regulile. Aşa că în ce lume suntem? Păi după un an de zile vine cineva şi spune că a săpat şi a mai găsit ceva, paşaportul biologic. Păi ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani şi n-ai găsit... Şi atunci e o treabă care nu e curată pe undeva.

Acum Simona se duce la TAS, cu ce speranţe, nu ştiu. Înţeleg că s-a dus cu nişte avocaţi din Los Angeles. Nu îi cunosc, dar eu îi urez din tot sufletul numai bine” - Ion Ţiriac, citat de Agerpres.

Ion Țiriac: Serena Williams a avut derogări la medicamente cât a fost antrenată de Patrick Mouratoglou

„Domnul Mouratoglou, antrenor de tenis... nu știu ce să spun. Am văzut de 2-3 ori la jucătorii săi niște chestii care parcă au căzut din cer, dar trebuia să fii acolo, pe teren, să joci, ca să-ți dai seama ce și cum. Dumnealui are o uzină acolo (n.r. în Franța), face 50-60 de tineri în fiecare an.

Restul, sportivii... Înțeleg că Serena Williams a avut derogări la medicamente nu o dată, nu de două ori, de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori, cât a stat la dumnealui. Mă întreb din nou cum a câștigat toate trofeele de la Wimbledon.

A avut moralitatea să spună: 'Stai un pic, m-a bătut în 38 de minute, mi-a dat o palmă cum n-am luat toată viața mea, ce-ar fi să mai cer și eu una ca să fie și la mine'... Dar în ceea ce le privește pe celelalte, cum a fost?

Nu știu, nu pot să-l judec pe domnul Mouratoglou, nu știu dacă își asumă sau nu, nu l-am întrebat, nu cunosc nici relația care există sau care a existat între ei” - Ion Țiriac.

Ion Țiriac: „Simona Halep, dopată? Sunteți nebuni la cap?”

„Noi românii suntem o naţie de îţi vine să plângi câteodată. Fata asta a câştigat Wimbledon pentru ţara asta. Păi dacă tu câştigi Wimbledonul eşti eroul lumii. Şi acum toţi am uitat că ea a câştigat la Wimbledon? De ce, pentru că i-a dat cineva să bea compot cu mere sau cu pere?

Uite că acum ea în sfârşit a reuşit să vină şi să spună de unde, când, cum şi cine... Pentru că la început a zis să nu se atingă nimeni de echipa ei... e, uite că se pare că din echipă i-a dat cineva ceva să bea.

Dar Simona Halep, dopată? Sunteţi nebuni la cap? La 32 de ani pentru primul tur la US Open, unde a jucat întotdeauna slab, cum să te dopezi? Deci Simona Halep este cine este, a fost numărul 1 mondial atâta timp, a câştigat Wimbledonul, a câştigat la Roland Garros...

Aşa că pentru mine rămâne o mare, mare personalitate, nu doar o sportivă. Ea e una dintre româncele care ne-a adus ceva pe masă în special când ne era foame” - Ion Ţiriac.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost suspendată 4 ani pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP): prezenţa şi uzul substanţei roxadustat în mostra de urină colectată în urma unui test antidoping efectuat la US Open 2022 (1) și neregularităţile din paşaportul său biologic (2).

Simona mai are o singură cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, atunci fosta lideră WTA ar putea reveni teoretic pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. La acel moment, Halep ar urma să aibă 35 de ani.

