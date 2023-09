Serena Williams a stârnit un adevărat scandal prin mesajul postat după anunțul suspendării de 4 ani primite Simonei Halep, iar ultimul care i-a răspuns multiplei campioane de Grand Slam este Ion Ion Țiriac.

>> Ilie Năstase, replică tăioasă după postarea Serenei Williams: „Să recunoască că au prins-o și pe ea dopată”

Țiriac a postat o listă publicată în 2016 de hackerii ruși de la „Fancy Bears”. Aceasta conținea substanțele interzise pentru care Serena a primit scutiri de uz terapeutic din partea Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA): hidromorfonă, oxicodonă, metilprednisolonă și prednison. Acest lucru s-a întâmplat în anii 2010, 2014 și 2015.

În următoarea sa postare, Țiriac și-a continuat atacul.

„Ca să fie clar, toate sunt 'excepții speciale', date timp de zeci de ani aceluiași individ. Aceștia sunt steroizi și alte suplimente hormonale interzise! Ce fac ele pentru un sportiv? Voi traduce efectul lor medical:

1. antiinflamator

2. îmbunătățirea performanței

3. reduce oboseala

4. recuperare rapidă

5. crește puterea și rezistența

6. elimină durerea” - Ion Ion Țiriac pe Instagram.

Comentând postarea Serenei („8 este un număr mai bun”), Țiriac a pus la îndoială toate cele 23 de titluri de Grand Slam cucerite de americancă.

„Dacă vrem să discutăm despre numere, înainte să te întrebi despre numărul 8, haideți să ne întrebăm despre toate numerele de la 1 la 23, 'campioano'” - Ion Ion Țiriac.

Here’s a list of banned substances that Serena took throughout her career as medical exemptions…wondering why Simona did not ask for medical exemptions if she needed to take roxadustat…maybe because she did not know? Just saying…\uD83E\uDD37\uD83C\uDFFB‍♀️ pic.twitter.com/49WhsdFbvJ