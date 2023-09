US Open 2023 Luni, 04 Septembrie 2023, 11:22

Iga Swiatek a fost învinsă de Jelena Ostapenko în sferturi la US Open 2023, iar sportiva din Polonia va fi depășită de Aryna Sabalenka în fruntea clasamentului WTA.

Iga Swiatek Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

>> VIDEO Surpriză mare la US Open 2023: Iga Swiatek, eliminată în optimi - WTA va avea o nouă lideră

Iga Swiatek nu-și explică greșelile din meciul cu Jelena Ostapenko de la US Open 2023

La conferința de presă, Iga a afirmat că nu știe ce s-a întâmplat în timpul meciului de pe arena Arthur Ashe. Poloneza câștigase primele 50 de meciuri din acest an în care și-a adjudecat primul set, dar jucătoarea din Letonia a reușit duminică să revină.

„Ea joacă mereu bine împotriva mea, nu ştiu să explic, mereu s-a întâmplat aşa. Sunt surprinsă că nivelul meu a scăzut atât de drastic pentru că, de obicei, când joc prost, la început joc prost, apoi reuşesc să revin. De data asta a fost invers.

Chiar nu știu ce s-a întâmplat cu jocul meu, am pierdut brusc controlul. Trebuie doar să analizez ce s-a întâmplat, încă nu îmi explic de ce am început să fac atâtea greșeli.

Înseamnă mult să fi fost atât de mult numărul unu mondial, a fost o etapă grozavă, dar această ultimă parte a fost epuizantă. Trebuie să fac ceea ce Roger, Novak sau Rafa au făcut: să mă concentrez doar pe turnee, nu pe clasament.

În mod normal, nu mă uit la cifre, deși le iubesc. Mi-ar fi plăcut să prelungesc un pic mai mult acest record, în tinerețe am visat mereu să bat recorduri, dar deja am făcut-o devenind prima poloneză care a câștigat un Grand Slam.

Când pierzi locul 1 WTA, este normal să fii trist, dar jucătorii mari se întorc mereu la muncă, reuşind să se concentreze pe lucrurile potrivite. Aşa reuşeşti să te dezvolţi. Simt că fac progrese ca jucătoare, în ciuda acestui joc ciudat de azi.

Nu aș numi ușurare faptul că am pierdut locul 1 WTA. Sunt multe lucruri pe care acum știu că ar fi trebuit să le fac altfel. Poate nu sunt încă suficient de matură pentru asta.

Mă străduiesc să nu mă gândesc atât de mult la aceste lucruri, dar uneori când te forțezi să nu te gândești la ele, rezultatul este exact opusul. Sunt foarte fericită că am oameni inteligenți în jurul meu, îmi spun cum să fac lucrurile, mă ghidează.

Data viitoare când voi fi în această situație, voi face câteva lucruri diferit, pentru că totul a fost puțin stresant și nu ar trebui să fie. Tenisul este stresant, în general, dar ar trebui să profit mai mult de ceea ce trăiesc.

Cu siguranță nu sunt mulțumită de performanțele mele în turneele de Grand Slam în 2023, cel puţin nu în cele pe suprafaţă rapidă. Dar, în general, cred că am făcut o treabă bună în acest sezon, rămânând la un nivel consistent.

Accept că am pierdut meciuri care nu ar fi trebuit să îmi scape. Dar da, mă bucur că am ceva timp de antrenament pentru că am mare nevoie de el. Mă bucur că am timp să mă resetez, să merg acasă pentru o vreme și să mă bucur de circuit dintr-o altă perspectivă” - Iga Swiatek.

>> Jelena Ostapenko a dezvăluit cum o învinge pe Iga Swiatek - Letona, patru victorii în tot atâtea meciuri cu poloneza

Jelena Ostapenko - Iga Swiatek, 4-0 în meciurile directe

2023, US Open: 3-6, 6-3, 6-1 pentru Ostapenko

2022, Dubai: 4-6, 6-1, 7-6(4) pentru Ostapenko

2021, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Ostapenko

2019, Birmingham: 6-0, 6-2 pentru Ostapenko.

De știut:

Campioană en-titre la Flushing Meadows, Swiatek pierde 1.760 de puncte în clasamentul WTA și va fi depășită de Aryna Sabalenka, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra sportiva din Belarus în continuare (este calificată în optimi)

75 de săptămâni consecutive a petrecut Iga Swiatek pe prima poziție în ierarhia mondială.

Jelena Ostapenko o va întâlni în sferturi pe Coco Gauff (favorită 6), după ce americanca a trecut de Caroline Wozniacki (daneza a revenit pe teren după o absență de trei ani), scor 6-3, 3-6, 6-1.

US Open 2023, sferturi feminine

Ostapenko (20) - Gauff (6)

Cîrstea (30) - Muchova (10)

Stearns / Vondrousova (9) - Keys (17) / Pegula (3)

Jabeur (5) / Zheng (23) - Kasatkina (13) / Sabalenka (2).

US Open 2023 are loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

