​Iga Swiatek s-a oprit în optimi la US Open 2023, sportiva din Polonia urmând să piardă și prima poziție în clasamentul WTA, după înfrângerea suferită în fața letonei Jelena Ostapenko.

Iga Swiatek Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iga Swiatek, eliminată de Jelena Ostapenko de la US Open - Aryna Sabalenka, noua lideră WTA

Campioană la Roland Garros 2017, Ostapenko a demonstrat din nou că știe cum să o învingă pe poloneză și a obținut a patra victorie în tot atâtea întâlniri, scor 3-6, 6-3, 6-1. Partida de pe arena Arthur Ashe a durat o oră și 48 de minute.

Jucătoarea din Letonia a bifat 31 de lovituri câștigătoare în acest meci și a comis doar 20 de erori neforțate (în turul doi a terminat meciul cu 80!). De cealaltă parte, Iga a avut 18 în dreptul ambelor statistici.

În acest an, Iga a câștigat primele 50 de meciuri în care s-a impus în primul set. Jelena este prima care a reușit să revină în fața polonezei aflându-se în această situație.

De știut:

Campioană en-titre la Flushing Meadows, Swiatek pierde 1.760 de puncte în clasamentul WTA și va fi depășită de Aryna Sabalenka, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra sportiva din Belarus în continuare (este calificată în optimi).

76 de săptămâni consecutive a petrecut Iga Swiatek pe prima poziție în ierarhia mondială.

Jelena Ostapenko o va întâlni în sferturi pe Coco Gauff (favorită 6), după ce americanca a trecut de Caroline Wozniacki (daneza a revenit pe teren după o absență de trei ani), scor 6-3, 3-6, 6-1.

Jelena Ostapenko a mai învins-o pe Iga Swiatek la Birmingham (2019), Indian Wells (2021) și Dubai (2022).

US Open 2023, sferturi feminine

Ostapenko (20) - Gauff (6)

Cîrstea (30) - Muchova (10)

Stearns / Vondrousova (9) - Keys (17) / Pegula (3)

Jabeur (5) / Zheng (23) - Kasatkina (13) / Sabalenka (2).

US Open 2023 are loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

