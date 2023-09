TENIS Luni, 04 Septembrie 2023, 10:03

0

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la US Open 2023 (și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la un Grand Slam, după 14 ani), iar sportiva noastră a vorbit la conferința de presă despre secretul traseului spectaculos înregistrat la competiția de la Flushing Meadows.

Sorana Cirstea Foto: Brad Penner / AP / Profimedia

>> Sorana Cîrstea, calificare splendidă în sferturi la US Open 2023: A egalat cea mai bună performanță a carierei

Sorana Cîrstea: „Am depus foarte multă muncă, fac totul corect, iar rezultatele vin”

Sfertfinalistă anul acesta și la Indian Wells, Sorana a dezvăluit cât de importantă este colaborarea cu antrenorul Thomas Johansson (câștigător la Australian Open în 2002), spune că s-a „îmbunătățit mental”, iar rezultatele de la Flushing Meadows sunt rodul muncii depuse de-a lungul timpului.

„Nu există o magie pentru ceea ce reușesc anul acesta la New York. Am depus foarte multă muncă și, când te dedici atât, rezultatele vor veni mai devreme sau mai târziu. În ultimele săptămâni am fost foarte frustrată, pentru că am pierdut la Washington, Montreal și Cincinnati dispute foarte echilibrate.

I-am tot spus lui Thomas: 'Nu înțeleg de ce nu se leagă lucrurile, fac totul corect'. Mental m-am îmbunătățit enorm, sunt mult mai bună la acest capitol. Mi-a spus: 'Continuă să mergi înainte, mergi înainte'. Și acum iată că vin rezultatele. Și dacă nu ar fi venit, puteam să pun capul liniștită pe pernă seara pentru că știam că fac totul corect.

Chiar dacă nu aș fi obținut aceste rezultate de anul acesta, aș fi fost foarte mulțumită cu ultimii ani din carieră, pentru că am dat totul. Aici, Thomas m-a ajutat enorm, m-a ajutat să înțeleg că nu e vorba despre destinație, ci despre călătorie.

De când a venit el, m-am bucurat de fiecare moment petrecut la antrenamente. Înainte, mă focusam doar pe meciuri, eram foarte competitivă și mă raportam doar la partidele propriu-zise.

Mereu mă bucuram mai mult de meciuri înainte, dar acum savurez și ceea ce se întâmplă în spatele cortinei. Am învățat să mă bucur de fiecare zi, independent de ce îți rezervă ziua de mâine. Încerc să am cea mai bună atitudine mereu și să mă bucur de proces” - Sorana Cîrstea, la conferința de presă.

>> Sorana Cîrstea, în al nouălea cer după calificarea în sferturi la US Open 2023 - Prima reacție a româncei

Sorana Cîrstea, avertisment pentru Karolina Muchova: „Și eu joc bine, sunt pregătită”

„Anul acesta am jucat de 3 ori împotriva Karolinei, o cunosc destul de bine, mă cunoaște și ea. Planuri mari nu am (n.r. râde), voi continua rutina de turneu, cu zi de antrenament mâine, iar poimâine voi veni și voi fi gata de joc.

Cred că va fi un meci frumos pentru că este o jucătoare talentată, o jucătoare extrem de plăcută vizual atunci când vrei să o urmărești, dar în același timp și eu joc bine și cred că o să fiu pregătită... De fapt nu cred, sunt pregătită de sferturi de finală!” - Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

De știut:

Sorana Cîrstea (33 de ani) va primi un premiu de $455.000 și 430 puncte în ierarhia WTA de simplu după calificarea în sferturile de la US Open 2023.

Cîrstea și-a egalat cel mai bun rezultat de la un Grand Slam: calificarea în sferturi (a mai ajuns în această fază a competiției la Roland Garros, ediția din 2009).

Pentru un loc în semifinalele de la New York, Sorana Cîrstea se va duela cu Karolina Muchova (favorită 10 la Flushing Meadows și finalistă la Roland Garros 2023).

Sorana Cîrstea - Karolina Muchova, 1-3 în meciurile directe

2023, Montreal: 7-5, 6-4 pentru Muchova

2023, Miami: 7-5, 6-1 pentru Cîrstea

2023, Dubai: 6-4, 7-6(4) pentru Muchova

2020, US Open: 6-3, 2-6, 7-6(7) pentru Muchova.

US Open 2023, sferturi feminine

Ostapenko (20) - Gauff (6)

Cîrstea (30) - Muchova (10)

Stearns / Vondrousova (9) - Keys (17) / Pegula (3)

Jabeur (5) / Zheng (23) - Kasatkina (13) / Sabalenka (2).

US Open 2023 are loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

>> VIDEO Surpriză mare la US Open 2023: Iga Swiatek, eliminată în optimi - WTA va avea o nouă lideră

>> Jelena Ostapenko a dezvăluit cum o învinge pe Iga Swiatek - Letona, patru victorii în tot atâtea meciuri cu poloneza