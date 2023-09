US Open 2023 Luni, 04 Septembrie 2023, 09:05

0

Jelena Ostapenko a învins-o pentru a patra oară în carieră pe Iga Swiatek și s-a calificat în premieră în sferturi la US Open. La finalul meciului de pe arena Arthur Ashe, sportiva din Letonia a vorbit despre strategia utilizată în fața polonezei.

Jelena Ostapenko Foto: Simon Bruty / AP / Profimedia

>> VIDEO Surpriză mare la US Open 2023: Iga Swiatek, eliminată în optimi - WTA va avea o nouă lideră

Jelena Ostapenko și secretul victoriilor cu Iga Swiatek: „Am jucat agresiv, am servit bine și am luat inițiativa”

Cu lovituri mult mai precise decât în alte partide (31 câștigătoare și 20 de erori neforțate), Jelena a dictat ritmul și nu a lăsat-o pe Iga să-și practice jocul obișnuit.

„Mereu mă aștept la o bătălie foarte dură când o întâlnesc pe Iga. A câștigat multe Grand Slamuri și joacă mereu foarte consistent.

Am ieșit pe teren și am încercat să joc cât de agresiv pot, pentru că știu că nu îi place să evolueze în fața unor astfel de jucătoare.

În setul trei, am făcut un pas în față și am luat mai repede inițiativa în punct. De asemenea, am servit mai bine, acolo a fost cheia victoriei” - Jelena Ostapenko.

Jelena Ostapenko - Iga Swiatek, 4-0 în meciurile directe

2023, US Open: 3-6, 6-3, 6-1 pentru Ostapenko

2022, Dubai: 4-6, 6-1, 7-6(4) pentru Ostapenko

2021, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Ostapenko

2019, Birmingham: 6-0, 6-2 pentru Ostapenko.

De știut:

În acest an, Iga a câștigat primele 50 de meciuri în care s-a impus în primul set. Jelena este prima care a reușit să revină în fața polonezei aflându-se în această situație.

Campioană en-titre la Flushing Meadows, Swiatek pierde 1.760 de puncte în clasamentul WTA și va fi depășită de Aryna Sabalenka, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra sportiva din Belarus în continuare (este calificată în optimi)

76 de săptămâni consecutive a petrecut Iga Swiatek pe prima poziție în ierarhia mondială.

Jelena Ostapenko o va întâlni în sferturi pe Coco Gauff (favorită 6), după ce americanca a trecut de Caroline Wozniacki (daneza a revenit pe teren după o absență de trei ani), scor 6-3, 3-6, 6-1.

US Open 2023, sferturi feminine

Ostapenko (20) - Gauff (6)

Cîrstea (30) - Muchova (10)

Stearns / Vondrousova (9) - Keys (17) / Pegula (3)

Jabeur (5) / Zheng (23) - Kasatkina (13) / Sabalenka (2).

US Open 2023 are loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.