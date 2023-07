TENIS Vineri, 28 Iulie 2023, 15:15

Simona Halep a fost audiată la finalul lunii iunie în cazul de dopaj în care este implicată, dar verdictul tribunalului Sport Resolutions întârzie să apară.

Înscrisă la US Open 2023, Halep continuă pregătirile pentru revenirea pe teren și a postat din nou imagini din sala de forță.

Simona a scris mesajul „#dowhatyoulove” (Fă ceea ce îți place), iar pe fundal a atașat o melodie motivațională intitulată „I have the power” (Am puterea).

Regulamentul WTA și cum ar putea reveni Simona Halep pe teren

Conform jurnalistului Daniel Radu, o jucătoare care execută o perioadă de suspendare nu poate să fie înscrisă automat la turneele de Grand Slam.

Astfel, ar exista două posibile variante pentru care românca ar putea reveni cât mai curând pe teren:

suspendarea provizorie i-ar fi fost ridicată definitiv

ar fi primit o suspendare mai mică de un an de zile.

În cazul unui verdict favorabil Simonei Halep, este de așteptat ca ITIA să se adreseze Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

