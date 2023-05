TENIS Luni, 29 Mai 2023, 12:37

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Rafael Nadal nu este prezent la Roland Garros, iar ibericul a anunțat recent că 2024 va fi probabil ultimul an din cariera sa. Înaintea debutului la cel de-al doilea Grand Slam al anului, Novak Djokovic a vorbit despre cum l-a afectat anunțul marelui său rival și a vorbit despre problemele fizice cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Novak Djokovic Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Djokovic (favorit 3) va debuta luni la Roland Garros. În primul tur, sârbul (campion la Paris în 2016 și 2021) va juca împotriva americanului Aleksandar Kovacevic (114 ATP). Partida va fi a doua de pe arena Philippe-Chatrier și va începe undeva în jurul orei 14:00.

Anunțul lui Rafael Nadal îl face pe Novak Djokovic să se gândească la propria retragere

Djokovic obișnuia să facă o glumă în momentul în care era întrebat despre momentul retragerii din tenis, dar lucrurile s-au schimbat la prima conferință de presă susținută de sârb la Paris.

„M-a făcut să mă gândesc la cariera mea și la cât timp voi mai juca. Deocamdată nu voi face niciun anunț astăzi, dar reflectând la asta, m-am simțit și eu puțin emoționat de ceea ce a spus. Am fost prins cu garda jos de vestea că 2024 va fi ultimul din cariera lui Nadal.

Este adevărat că este cu un an mai în vârstă și că a avut mai multe accidentări decât mine, dar suntem practic din aceeași generație și am petrecut atât de mulți ani împreună în circuit.

Cred că John McEnroe a spus că a simțit că o parte din el a plecat cu Bjorn Borg atunci când suedezul a decis să se retragă la 26 de ani. Când am auzit vestea despre Nadal, acest citat al lui John mi-a venit în minte

Nu am de gând să vă mint și să vă spun că nu m-am gândit la retragerea mea și la cum ar arăta, dar încă mai am combustibil în rezervor. Vom vedea cât timp va dura, nu am o dată sau altceva... Depinde de cum mă simt din punct de vedere fizic” - Novak Djokovic pentru Tennis Majors.

>> Novak Djokovic spune cine este marele favorit la câștigarea Roland Garros 2023

Novak Djokovic, problemele fizice și motivația reprezentată de titlurile de Grand Slam

Nole a recunoscut că nu se mai recuperează la fel de rapid ca în trecut, dar spune că este motivat în continuare să mai câștige titluri de Grand Slam, dar și să-și reprezinte țara în competiții.

„Când am spus că lucrurile nu mai stau la fel ca înainte, mă refeream la felul în care corpul meu reacționează, nu mai este la fel ca acum 10 ani. Mă recuperam mult mai rapid în trecut.

Acum am din ce în ce mai multe dificultăți, simt durerea mai des și se întâmplă ceva aproape în fiecare săptămână. Nu știu cât voi rămâne motivat, având în vedere acest lucru și faptul că deja am realizat aproape tot ce se poate realiza în lumea tenisului.

Sunt foarte sincer cu voi, de mai multe ori mi s-a pus întrebarea cât timp voi simți focul competitiv. Dorința este încă acolo, dar lucrurile se pot schimba rapid.

Am 36 de ani, sunt profesionist de 20 de ani. Nu-mi place să mă uit la vârstă ca la un factor decisiv, sunt atent la cum este starea mea generală și dacă îmi place.

Istoria este în joc și așa este de mai bine de cinci ani. Aproape la fiecare turneu se vorbește 'oh, acum poți realiza asta sau poți doborî acest record'. Cred că am doborât o mulțime de recorduri, dar asta mă împinge să continui să merg mai departe.

Grand Slamurile sunt prioritatea mea, ele mă motivează cel mai mult. Cea mai bună veste posibilă este că acum nu am nicio problemă fizică, bat în lemn” - Novak Djokovic.

De știut despre Roland Garros 2023

Va fi pentru prima dată începând din 1998 când niciunul dintre Roger Federer (retras între timp din activitate) și Rafael Nadal (accidentat încă de la Australian Open) nu va fi prezent pe zgura de la Paris.

Alte absențe importante de la ediția din acest a turneului major de la Paris sunt Nick Kyrgios, Andy Murray, Matteo Berrettini, Marin Cilic și Pablo Carreno Busta.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 28 mai - 11 iunie, are premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro, iar aceasta este ediția cu numărul 127. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 14 ori câștigător la Paris).