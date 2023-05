TENIS Sâmbătă, 27 Mai 2023, 21:27

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Novak Djokovic are un moral foarte bun înainte de startul Roland Garros, iar sârbul a anunțat că este pregătit în proporție de 100% pentru a-și adjudeca al treilea titlu pe zgura din Paris, după cele câștigate în 2016 și 2021.

Novak Djokovic Foto: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia

Novak Djokovic îl poate întâlni pe Carlos Alcaraz în semifinalele Roland Garros

Carlos Alcaraz este principalul favorit la Roland Garros anul acesta, iar lucrul acesta a fost subliniat și de Novak Djokovic, care l-a lăudat pe spaniol la conferința de presă premergătoare turneului.

Cei doi au fost extrași în aceeași parte de tablou, ceea ce înseamnă că se pot întâlni în semifinale.

„Alcaraz, numărul unu în lume și probabil cel mai mare favorit. De asemenea, Tsitsipas sau Medvedev, care a început să joace foarte bine pe zgură. Și Rune, Ruud sau Zverev, știu cum să joace cele mai bune meciuri și pot oricând să facă rău oricui.

Turneul este foarte deschis, într-adevăr. Pot exista mai mulți tipi în fruntea listei de favoriți, dar oricine îl poate câștiga. Eu sper să fiu eu.

Îl consider favorit pentru că este numărul unu în lume și este jucătorul care a câștigat titlurile mari pe zgură în acest sezon. Dincolo de faptul că el are un Grand Slam și eu am 22, el este cel mai mare favorit. Dacă ne uităm la ultimele luni și la forma în care se află el și eu, aș spune că el este pe primul loc pe lista favoriților.

Dar, așa cum am spus, Grand Slam-urile sunt turnee diferite, un sport diferit într-un fel. Sunt cinci seturi, joci în cele mai importante evenimente din lume. Eu am experiența de partea mea, dar nu vom putea vedea până când nu ne vom întâlni cât de mult ar putea înclina balanța.

Dacă privim din perspectiva jocului și a momentului de formă, aș spune că el este favoritul numărul unu.” - a transmis fostul lider ATP.

Totodată, Novak Djokovic a precizat că se află într-o formă foarte bună din punct de vedere fizic și că principalele sale obiective odată cu înaintarea în vârstă sunt turneele de Grand Slam.

„Nu este niciun secret că unul dintre principalele motive pentru care joc și concurez în acest sport este să încerc să bat cât mai multe recorduri și să scriu istorie. Este un lucru care mă motivează și mă inspiră.

În același timp, lucrurile sunt diferite în comparație cu acum 10 ani, mai ales când vine vorba de modul în care organismul răspunde la încărcătura turneelor, am spus la începutul anului că pun accentul pe Grand Slam-uri, așa că mă simt bine în acest moment.

Nu am nicio afecțiune fizică de care să îmi fac griji. Acesta este cel mai important lucru.” - a încheiat Nole.