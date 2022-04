TENIS Vineri, 22 Aprilie 2022, 11:42

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Marta Kostyuk, aflată în prezent pe locul 49 în ierarhia mondială, a oferit un interviu în care a criticat jucătoarele de tenis din Rusia care preferă să nu comenteze despre războiul din Ucraina.

Marta Kostyuk Foto: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

Marta Kostyuk cere ajutorul sportivilor din alte țări

Ucraineanca a afirmat că este pregătită să boicoteze meciurile împotriva jucătoarelor din Rusia, lucru pe care speră să îl facă și sportivii din alte țări.

„Noi (n.r. sportivii din Ucraina) ne-am gândit să nu jucam împotriva jucătorilor din Rusia și Belarus. Dar am vrut și reprezentanții altor țări să reacționeze în același mod - de exemplu, polonezi, cehi. Dacă am refuza cel puțin trei țări, ar face-o și restul și am pune presiune. Atunci ar avea sens. Efectul bulgărelui de zăpadă.

Doar că nu suntem atât de mulți ucraineni. Suntem cinci fete pe tabloul principal, trei în calificări. Și dintre băieți, doar Marchenko (Illya) este în ATP, apoi Sachko (Vitaliy), Krutykh (Oleksii), dar ei joacă mai mult la turnee Challenger. Nu avem un cuvânt atât de greu, din păcate. Și sacrificiile sunt prea mari dacă facem asta.

Sincer, voi analiza situația. Nu știu dacă aș putea să mă întâlnesc la fileu cu o jucătoare din Rusia, în acest moment, dar voi da totul pentru a câștiga dacă se va întâmpla” - Marta Kostyuk, citată de Sport.ua.

Acuzații la adresa jucătoarelor din Rusia și relația care s-a terminat din cauza războiului

Kostyuk, care a devenit un nume important în circuitul WTA încă de la o vârstă fragedă, a afirmat că majoritatea sportivelor din Rusia preferă să nu vorbească despre agresiunea din Ucraina pentru că sunt de acord cu aceasta.

„95% dintre jucătoarele din Rusia susțin războiul declanșat în Ucraina. Nu știu care e situația în cazul băieților, nu e teritoriul meu. Aceste date sunt șocante, dar asta e realitatea. Nu știu dacă vom afla care este părerea jucătorilor din Rusia despre război” - Marta Kostyuk.

Marta a dezvăluit că a pus capăt unei relații cu un jucător rus după izbucnirea războiului.

„Cât despre relația mea cu tenismenul rus (n.r. Alex Zakharov), ne-am despărțit de mult timp. La sfârșitul anului trecut, am început să mă întâlnesc cu un alt reprezentant al Rusiei și, până la începutul războiului, eram împreună. Dar imediat mi-am dat seama că această relație nu poate exista și o săptămână mai târziu ne-am despărțit” - Marta Kostyuk.