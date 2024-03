FOTBAL Luni, 25 Martie 2024, 16:20

Naționala de fotbal a României va întâlni Columbia în al doilea meci de pregătire pentru Campionatul European din Germania, iar selecționerul Edi Iordănescu a vorbit despre problemele cu care se confruntă înaintea partidei de la Madrid.

Edi Iordanescu Foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Profimedia

Meciul dintre România și Columbia se va juca marți, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano (stadionul lui Atletico Madrid). Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

„Columbia este cea mai în formă națională din lume”, spune Edi Iordănescu

Iordănescu a afirmat că partida cu Columbia va fi mult mai dificilă decât cea cu Irlanda de Nord (1-1). Selecționerul a afirmat că naţionala României nu are 3-4 garnituri ca alte echipe precum Franța sau Anglia și le-a cerut conducătorilor din SuperLiga să se axeze pe jucătorii tineri.

„A fost un test util cu Irlanda de Nord. Am testat anumite lucruri, am verificat anumite lucruri, am încercat anumite experimente. Ne-am asumat asta împreună cu staff-ul. Este singura perioadă când putem face astfel de testări. Din mai-iunie va fi foarte greu să mai facem asta.

Am dat minute anumitor jucători. Asta vom face şi mâine seară împotriva Columbiei. Vorbim de un alt nivel mâine seară. Columbia este cea mai în formă naţională din lume a momentului. Este o echipă foarte eficientă, foarte bine organizată, cu multă calitate individuală.

A învins Spania, Brazilia Germania şi nu este nimic întâmplător. Am văzut meciurile. Vine după 20 de meciuri fără înfrângere. Un mixt între fantezia şi calitatea sud-americană şi disciplină, şi rigoarea a ceea ce înseamnă Europa.

Ne aşteptăm la un test extrem de important pentru noi. Avem foarte multe pretenţii. Aşteptăm răspunsuri. Vor fi schimbări multe faţă de meciul de la Bucureşti, destul de multe pentru că vrem să verificăm lucruri. Este un risc, dar vine la pachet cu strategia pe care o avem şi îmi asum total această responsabilitate.

Nu e uşor pentru echipă atunci când facem schimbări pentru că afectează reperele, automatismele, chimia de joc. Chiar dacă avem o structură de bază pe care am încercat să o consolidăm şi să o elaborăm cât mai mult, să avem complexitate în joc, când faci schimbări multe se resimte.

Încă o dată e un mesaj de încredere pentru toţi jucătorii. Mi-am asumat un nucleu mai mare de jucători de data asta, dar am văzut că nucleul este cel care a provocat această calificare. Avem încredere în toţi jucătorii, dar ei trebuie să intre cât mai montaţi, conştienţi de importanţa fiecărui moment din fiecare joc.

Avem o serie foarte bună şi ne dorim să o prelungim, dar ca să putem să ieşim cu un rezultat pozitiv va fi foarte important să ne regăsim capacitatea de luptă, de efort şi să ne organizăm bine. Să ne asumăm responsabilităţi inclusiv când avem mingea. Să fim şi reactivi şi proactivi.

Ne obligă şi prezenţa foarte mare a suporterilor români în tribune. Vrem să-i bucurăm, să le oferim momente cât mai frumoase. Pe mulţi îi încearcă şi dorul de casă. Sunt sigur că vin cu bucurie să îşi vadă naţionala” - Edi Iordănescu, la conferinţa de presă, citat de News.ro.

„Tricolorii”, timp scurt de pregătire după terminarea campionatelor

„Asta va fi una dintre cele mai mari provocări pentru mine şi staff-ul meu în vară. Pe lângă faptul că va trebui să fim foarte atenţi în alegerile pe care le vom face, diferenţa dintre cum termină băieţii noştri campionatele va fi marea provocare, cum putem să uniformizăm capacităţile fizice.

Calendarul e mai restrâns ca oricând. Niciodată, atunci când naţionala a mers la un turneu final, nu a avut o perioadă atât de scurtă. Nu avem posibilitatea unui cantonament centralizat în străinătate, zile mai multe cu băieţii, dar încercăm să lucrăm cu scenariul pe care îl avem, să găsim soluţiile cele mai bune” - Edi Iordănescu.

„Încercăm să stimulăm competiția internă. Raţiu când intră joacă împotriva lui Vinicius. În România joci la alt nivel”

Edi Iordănescu a menţionat că îşi doreşte ca pe plan intern competiţia să crească şi să aibă o arie de selecţie mai mare.

„Cu riscul de a supăra multă lume îmi asum ce spun acum. Nu avem 3-4 garnituri ca alte naţionale, precum Franţa, Anglia sau Spania. Încercăm să forţăm mărirea ariei de selecţie, încercăm să stimulăm competiţia internă, să ţină toată lumea ochii deschişi şi să vadă un exemplu în ceea ce a jertfit şi reuşit naţionala în această calificare. Un mesaj care să stimuleze jucătorii tineri şi foarte tineri.

Nu avem foarte multe soluţii în momentul de faţă. E uşor să spunem că nu joacă x sau y. Să ne uităm în competiţia internă, care a clacat foarte des şi rapid când a ieşit în Europa. Eu nu mă amăgesc singur. Să ne uităm împotriva cui joacă. Raţiu când intră joacă împotriva lui Vinicius. În România joci la alt nivel.

Da, îmi doresc ca competiţia noastră să crească ca nivel. Mă bucură că echipele cu tradiţie pe care le pierduserăm în ligile inferioare sau prin insolvenţe le regăsim. Avem nevoie de fotbaliştii noştri să-şi ridice nivelul şi să fie ambiţionaţi de ceea ce a reuşit echipa naţională.

Sunt deschis străinilor care vin în competiţie dar cred că acolo trebuie să fim mai atenţi la calitatea pe care o aduc. Sunt şi foarte multe experimente, care vin şi sunt sub nivelul jucătorilor români tineri. Lucrurile astea mă afectează, sunt foarte realist. Le monitorizăm, le analizăm, le urmărim.

Avem discuţii cu conducători, cu antrenori, cu patroni. Personal vorbesc şi fac asta constant acolo unde găsesc deschidere. Sunt lucruri pe care nu le poţi schimba bătând din palme. Asta este realitatea.

Avem jucători în ligile importante care joacă puţin, dar nu ne permitem luxul să-i pierdem. Tragem de ei cât putem să ne poată ajuta. Raţiu a fost foarte important pentru noi în campanie şi nu putem să-l pierdem. Devine o problemă mare atunci când ai luni de zile când nu joci” - Edi Iordănescu.

„Denis Alibec lucrează suplimentar în Qatar. Depinde doar de el să ajungă la EURO”

„Referitor la Denis Alibec, îi urmărim toate jocurile, avem parametrii de la antrenamentele lui din Qatar. Ne-am fi dorit să aibă parte de un nivel superior în ceea ce înseamnă procesul de pregătire, un campionat mai provocator. Sunt alegeri pe care ei le fac şi nu e normal să alegem pentru ei.

Şi-a asumat asta. El a venit foarte pozitiv, lucrează suplimentar acolo şi ştim asta. Are un preparator fizic cu care lucrează suplimentar. Asta mă bucură. Depinde doar de el să arate o formă sportivă bună şi să fie printre cei care vor reprezenta România la EURO” - Edi Iordănescu.

Lotul României pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuţ NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAŞI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUŢAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ŞUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANŢI

George PUŞCAŞ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Înainte de participarea la EURO 2024, România va mai disputa, în iunie, două partide amicale, ambele la Bucureşti, pe stadionul Steaua: marţi, 4 iunie, contra Bulgariei, şi sâmbătă, 8 iunie, împotriva reprezentativei din Liechtenstein.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Polonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Ucraina vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Grecia).

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A: Țara Galilor - Polonia

Ruta B: Ucraina - Islanda

Ruta C: Georgia - Grecia.

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 26 martie 2024. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

