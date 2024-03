FOTBAL Joi, 14 Martie 2024, 20:20

​Nestor Lorenzo, selecționerul Columbiei, a anunțat lotul de jucători cu care va aborda meciurile amicale cu Spania și România, care vor avea loc în luna martie.

Columbia, echipa nationala de fotbal Foto: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Luis Diaz și James Rodriguez, în lotul Columbiei pentru amicalul cu România

Naționala de fotbal a României va disputa patru meciuri de pregătire înaintea Campionatului European din Germania: Irlanda de Nord (22 martie), Columbia (26 martie), Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (8 iunie).

Printre fotbaliștii convocați de Lorenzo se numără vedetele Luis Diaz sau James Rodriguez.

Partida dintre Columbia și România va avea loc în data de 26 martie, pe Civitas Metropolitano din Madrid.

Alvaro Montero (Millonarios FC)

Camilo Vargas (Atlas / Mexic)

Carlos Cuesta (KRC Genk / Belgia)

Cristian Borja (SC Braga / Portugalia)

Daniel Munoz (Crystal Palace / Anglia)

David Ospina (Al-Nassr / Arabia Saudită)

Ian Poveda (Sheffield Wednesday / Anglia)

James Rodriguez (Sao Paulo / Brazilia)

Jefferson Lerma (Crystal Palace / Anglia)

Jhon Arias (Fluminense / Brazilia)

Jhon Cordoba (FC Krasnodar / Rusia)

Jhon Lucumi (Bologna / Italia)

Johan Mojica (Osasuna / Spania)

Jorge Carrascal (Dynamo Moscova / Rusia)

Juan Camilo Portilla (CA Talleres / Argentina)

Juan Fernando Quintero (Racing Club / Argentina)

Kevin Castano (FC Krasnodar / Rusia)

Luis Diaz (Liverpool / Anglia)

Luis Sinisterra (AFC Bournemouth / Anglia)

Mateo Cassierra (Zenit / Rusia)

Rafael Santos Borre (Internacional / Brazilia)

Richard Rios (Palmeiras / Brazilia)

Santiago Arias (EC Bahia / Brazilia)

Yaser Asprilla (Watford / Anglia)

Yerry Mina (Cagliari / Italia)

Yerson Mosquera (Villarreal / Spania).

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

