​Naționala României va întâlni Irlanda de Nord și Columbia în două meciuri de pregătire pentru Campionatul European din Germania, iar selecționerul Edward Iordănescu a fost întrebat despre situația contractului său.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Naționala României are mereu prioritate în gândul meu”, spune Edi Iordănescu

Actuala înțelegere a selecţionerului este valabilă până la finalul EURO 2024, iar acesta a afirmat că nu se gândește încă la prelungire, dar speră că va fi luată o decizie înaintea turneului din Germania.

„Am aşteptat această perioadă, mi-a lipsit contactul cu băieţii. Mi-aş mai fi dorit o acţiune, dar ăsta este calendarul. Avem un proces început în urmă cu doi ani şi jumătate, mai avem etape de parcurs.

Pentru mine personal, prelungirea contractului nu este o problemă şi prioritate. După această acţiune, probabil vom avea o discuţie cu preşedintele federaţiei. Vom vedea ce va fi. Vă asigur că echipa naţională, România, tot timpul are prioritate în gândul meu.

Vom vedea ce gânduri are federaţia, dar nu ştiu cum vede federaţia continuitatea. Eu sunt un antrenor care îşi asumă responsabilităţi, dar trebuie să ştiu ce aşteptări sunt. Ar fi indicat să fie un răspuns până la turneul final, dar vom vedea.

Eu am mulţumit pentru tot ce mi s-a oferit până acum, am simţit încrederea federaţiei, chiar dacă în jurul echipei a fost tensiune, în interior a fost focus total.

Contractul meu e cel mai puţin important în acest moment, important e să ne continuăm munca şi ce vor face băieţii când se întorc la cluburi până în mai. E multă muncă în continuare” - Edi Iordănescu, într-o conferinţă de presă.

Luna aceasta, naționala României dispută primele meciuri de pregătire după ce a obţinut calificarea la Campionatul European din Germania (14 iunie - 14 iulie 2024).

„Tricolorii” vor întâlni Irlanda de Nord (vineri, 22 martie, pe Arena Națională) și Columbia (marţi, 26 martie, pe Civitas Metropolitano din Madrid).

Lotul României pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuţ NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 0/0), Raul Opruț (AFC Hermannstadt, 3/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAŞI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUŢAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ŞUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANŢI

George PUŞCAŞ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Înainte de participarea la EURO 2024, România va mai disputa, în iunie, două partide amicale, ambele la Bucureşti, pe stadionul Steaua: marţi, 4 iunie, contra Bulgariei, şi sâmbătă, 8 iunie, împotriva reprezentativei din Liechtenstein.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

