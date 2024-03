FOTBAL Luni, 18 Martie 2024, 16:06

România va fi prezentă la Campionatul European din Germania, iar selecționerul Edi Iordănescu a făcut o analiză asupra celor două adversare știute din faza grupelor.

Edi Iordanescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Selecționerul Edi Iordănescu crede că România este sub Belgia și Slovacia

România a obținut calificarea la Campionatul European din Germania, după ce a terminat pe primul loc în preliminarii, peste Elveția.

Înaintea amicalelor cu Irlanda de Nord (22 martie) și Columbia (26 martie), Edi Iordănescu a analizat adversarele „tricolorilor” din faza grupelor de la EURO 2024.

Selecționerul a pus accent pe faptul că Slovacia evoluează pentru a treia oară consecutiv la un Campionat European și că foarte mulți fotbaliști joacă în cupele europene.

„În comparaţie cu noi, Slovacia este la al treilea Campionat European consecutiv. Deci stau mult mai bine ca noi. Iar 13-14 jucători de-ai lor au fost şi la ultimul EURO, deci asta înseamnă o experienţă importantă pentru ei. În plus, au avut 6 jucători în grupele Champions League și 3 dintre ei au ajuns și în primăvară. Cu totul, 10 au ajuns în primăvara europeană (n.r. în toate cele trei competiții). Cu Belgia nici nu are sens să ne comparăm, pentru că e clar că ne sunt superiori din punct de vedere al nivelului individual.

... Din păcate, aceasta este prima şi singura acţiune a naţionalei de la obţinerea calificării până la turneul final. Dar cu asta trebuie să lucrăm şi să găsim împreună soluţiile. Pentru mine reprezintă un penultim filtru pentru deciziile finale înainte de EURO. Aceste meciuri le vom trata ca unele de la EURO, pentru că avem această obligaţie.

Este un penultim filtru în care putem să vedem băieţii la joc, să mai tragem concluzii şi să mai intervenim acolo unde e nevoie. Ultimul filtru reprezintă pentru mine şi stafful meu perioada de la această acţiune şi până la EURO cu toate evoluţiile băieţilor la cluburi. Pentru că vom fi foarte atenţi în monitorizare.” - a declarat Edi Iordănescu, potrivit FRF TV.

Lotul României pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuţ NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAŞI

CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUŢAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ŞUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANŢI

George PUŞCAŞ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Înainte de participarea la EURO 2024, România va mai disputa, în iunie, două partide amicale, ambele la Bucureşti, pe stadionul Steaua: marţi, 4 iunie, contra Bulgariei, şi sâmbătă, 8 iunie, împotriva reprezentativei din Liechtenstein.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

